رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 28 ديسمبر 2020 الموافق 13 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عدد الإصابات بكورونا فى جنوب أفريقيا يتجاوز عتبة المليون

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 06:09 ص
كورونا في جنوب إفريقيا
كورونا في جنوب إفريقيا
وكالات
طباعة
باتت جنوب إفريقيا مساء الأحد أول دولة في القارة السمراء يتجاوز فيها عدد الإصابات المسجّلة بفيروس كورونا المستجدّ عتبة المليون إصابة.

وفي خضمّ الموجة الوبائية الثانية التي يمرّ فيها هذا البلد، حيث غالبية الإصابات الجديدة تسجّل بطفرة فيروسية أكثر عدوى من السلالة الأصلية لكوفيد-19، ارتفع مساء الأحد عدد الذين أصيبوا بالفيروس رسميًا إلى مليون و4 آلاف و413 شخصًا توفي منهم 26 ألفًا و735.

ومساء الأحد في الساعة 19:00 ت غ، سجّلت قارة إفريقيا 2،656،646 إصابة من بينها 62،649 حالة وفاة، وفقًا لتعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادًا إلى بيانات رسمية.

وفي الأسبوع الماضي، سجّلت جنوب إفريقيا ما متوسّطه 11،700 إصابة جديدة يوميًا، بزيادة قدرها 39% عن الأسبوع السابق.

على مدار ثلاثة أيام متتالية - الأربعاء والخميس والجمعة - تجاوز عدد الإصابات اليومية عتبة الـ14 ألفًا، وهو أعلى مستوى على الإطلاق يسجّل في هذا البلد.

وتدرس الحكومة فرض قيود جديدة، ومن المحتمل أن يوجّه الرئيس سيريل رامافوزا هذا الأسبوع خطابًا إلى الأمّة عبر شاشة التلفزيون، كما فعل بانتظام منذ بداية الجائحة.

وفي إفريقيا، يحتلّ المغرب المرتبة الثانية على قائمة الدول الأكثر تضرّرًا من الجائحة (432،079 إصابة و7،240 وفاة) تليه مصر (131،315 إصابة و7،352 وفاة) ثم تونس (130،230 إصابة و4،426 وفاة) فأثيوبيا (122،413 إصابة و1،901 وفاة).

ولا تزال إفريقيا إحدى أقلّ القارّات تضرّرًا من الجائحة.

أما في سائر أنحاء العالم، فبلغت أعداد الإصابات في أوروبا أكثر من 25 مليونا وفي الولايات المتحدة وكندا 19.5 مليونًا، وفي أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 15 مليونًا، وفي آسيا 13.7 مليونًا، وفي الشرق الأوسط قرابة 4 ملايين.

موضوعات متعلقة

سر أخفته سماح أنور تسبب في وفاة والدها

الأمن العام يكشف غموض اختفاء 3 شقيقات بالغربية

غرامة فورية وإغلاق.. قرارات الحكومة اليوم لمواجهة أزمة كورونا

«الهجرة» تصدر بيانًا هامًا بشأن المصريين العالقين فى الإمارات

الصور

image description

بـ«التنورة».. أسيوط تحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم

image description

انطلاق اليوم الثاني لفعاليات مشروع رفع كفاءة اللياقة لطلاب المدارس بدمياط

image description

منال عوض تناقش بنود خطة رد الشئ لأصله بنطاق مركز دمياط

image description

للمشاركة في ندوة تنموية.. وفد إفريقي بجامعة أسيوط

image description

وكيل تعليم دمياط يلتقي مسئول حملة فيروس سي

الأكثر قراءة

أسد يهرب من فيلا ويتجول في شوارع الجونة

غرامة فورية وإغلاق.. قرارات الحكومة اليوم لمواجهة أزمة كورونا

الأمن العام يكشف غموض اختفاء 3 شقيقات بالغربية

«الهجرة» تصدر بيانًا هامًا بشأن المصريين العالقين فى الإمارات

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

صورة تذكارية توثق رحلة «نواب التنسيقية» بعد استخراج كارنيات العضوية

منوعات

ميسى يكشف كواليس أزمته مع برشلونة وحاجته لطبيب نفسى

مواعيد القطارات اليوم الإثنين 28-12-2020

تعادل توتنهام مع وولفرهامبتون 1-1 فى الدورى الإنجليزى

«أولادك في خطر».. سلالة كورونا الجديدة تصيب الأطفال بشكل كبير

أيام زمان

سر أخفته سماح أنور تسبب في وفاة والدها

كيف تسبب «أبي فوق الشجرة» في أزمة بين السندريلا ونادية لطفي؟

«عبدالوهاب دمه تقيل وأمينة رزق عبيطة» آراء تحية كاريوكا فى الكبار

«سياسية وفنية».. أزمات تسببت فيها راقصات

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
حكايات صغيرة لليلة رأس السنة
د. منى حلمى
«فريد».. حكاية غرامى وأول همسة وقسمة مكتوبة
ماجد حبته
التحرش.. والتجريس الانتقائى
مؤمن المحمدي
اللايحة و«القانون»
المزيد

الثقافة

حبشى جرجس.. قصة أول مؤسس لإذاعة أهلية مصرية

أيمن عثمان يكشف قصة «حرامي الحلة» في موسوعة التراث المصري

«شرطة آداب الروايات».. حكايات من «موسوعة التراث المصري» لـ أيمن عثمان

بينها «النهضة والسقوط».. قصور الثقافة تصدر 3 عناوين نقدية جديدة