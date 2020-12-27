مياه المنيا: ضعف ضخ المياه بـ6 قرى بمركز المنيا غدًا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا، برئاسة المهندس ياسر أحمد الشهاوي رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، أن بعض قرى شرق النيل بمركز المنيا، ستشهد ضعفا في ضخ المياه بسبب قيام الشركة بأعمال تطهير الخزان الأرضي بمحطة الحوارتة غدا الاثنين.وأوضح "الشهاوي" أن قرى الشرفا ونزلة حسين ونزلة فرج الله والدوادية والحوارتة ونزلة عبيد ستشهد غدا الاثنين 28 ديسمبر الجاري ضعف في ضخ المياه بداية من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا؛ للقيام بتطهير الخزان الأرضي بقرية الحوارتة.وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنه تم التنبيه على القائمين على أعمال التطهير بسرعة الانتهاء من هذه الأعمال في أقل فترة زمنية ممكنة، وناشد أهالي هذه القرى توفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال هذه الفترة.