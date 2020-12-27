«أولادك في خطر».. سلالة كورونا الجديدة تصيب الأطفال بشكل كبير

حذر علماء بريطانيون من أن السلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، قد تصيب الأطفال بشكل كبير، مشيرين إلى أنها معدة بنسبة تصل إلى 56%.وأكد الباحثون في كلية لندن للصحة، في دراسة جديدة، أن هناك بعض الأدلة على أن زيادة العدوى وحالات الإصابة قد تكون ملحوظة بشكل خاص عند الأطفال، قائلين: "السلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا سيؤدي إلى موجة جديدة من حالات الإصابة بكوفيد-19، كما أن الوفيات ستبلغ ذروتها في ربيع 2021 داخل لندن وجنوب شرق وشرق إنجلترا، وتبلغ ذروتها في كافة أنحاء البلاد خلال الصيف".وأوضحوا أن الأطفال ما بين سن الـ7 والـ11 عاما، تشهد أعلى معدلات الإصابة بين جميع السكان، إذ قال نيل فيرجسون عالم الأوبئة في "إمبريال كوليدج" لندن وعضو المجموعة الاستشارية البريطانية لتهديدات فيروسات الجهاز التنفسي الناشئة والجديدة "NERVTAG"، إن العلماء يسعون لاكتشاف المزيد حول مدى سرعة انتشار السلالة الجديدة بين الأطفال خلال الأسبوعين المقبلين.وترجع النظرية الرائدة في ذلك إلى كيفية دخول فيروس كورونا المستجد إلى الخلايا البشرية، عبر مستقبل يسمى "ACE2" موجود في العديد من الخلايا في الجهاز التنفسي العلوي.في السياق ذاته، أوضح ويندي باركلي من "إمبريال كوليدج" لندن وعضو في "NERVTAG" أن تلك النظرية جعلت البالغين أهدافًا سهلة للفيروس مقارنة بالأطفال، لأن كمية ACE2 التي يعبر عنها الشخص بشكل طبيعي وثابت تزداد بمرور الوقت، مع وجود القليل جدًا من الأطفال الصغار.وتابع: "أعتقد أنه فيما يتعلق بالأطفال، فيجب أن نكون حذرين بشأن ما نقوله، ولا نقول إن هذا فيروس يهاجم الأطفال على وجه التحديد أو يكون أكثر استهدافا لهم، ولكننا نعلم أن (سارس كوفيد 2) كما ظهر كفيروس لم يكن فعالًا في إصابة الأطفال كما كان لدى البالغين".وأوضح أن السلالات السائدة في فيروس كورونا واجهت أكثر صعوبة أكبر في الاتحاد بـACE2 والدخول إلى الخلايا، ومن ثم فإن البالغين، الذين لديهم كميات كبيرة من ACE2 كانوا أهدافًا سهلة وكان من الصعب إصابة الأطفال.واستكمل: "يسهل على السلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا المستجد القيام بذلك، وبالتالي فإن الأطفال عرضة للإصابة بهذا الفيروس مثل البالغين، ونظرًا لأنماط الاختلاط الخاصة بهم، فمن المتوقع أن ترى المزيد من الأطفال يصابون بذلك الفيروس".