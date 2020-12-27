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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنيا: توافر جميع المستلزمات الطبية والوقائية بالمستشفيات

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 10:10 م
محافظ المنيا
محافظ المنيا
المنيا ـ على حسين
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أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، توافر جميع المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية بجميع المستشفيات، موجها باستمرار تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال متابعة المحافظ مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عدد من الملفات الهامة بالمحافظة، وذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، بحضور نائب المحافظ الدكتور محمد محمود أبوزيد.

وأوضح المحافظ، أن لجان المتابعة التي تم تشكيلها بالمحافظة تواصل بصفة يومية المرور على جميع المستشفيات للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية بها وتقديم الخدمة الصحية للمواطنين، مؤكدا أن هناك تنسيق بين وزارة الصحة والسكان والمحافظة بشكل مستمر لتوفير كافة المستلزمات الطبية والعلاجية لمرضى فيروس كورونا.

وأشار المحافظ إلى أن جميع مراكز المحافظة تواصل المرور بصفة مستمرة لمتابعة الحالة العامة بعدد من المنشات والأماكن العامة وذلك عقب صدور قرار رئيس الوزراء وتعليمات السيد وزير التنمية المحلية بمواعيد غلق المحلات والمطاعم والمقاهي والكافتيريات ومتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا.

وأعلن المحافظ أن الحملات من بداية ديسمبر الجاري، أسفرت عن ضبط 2209 مخالفات عامة لعدد من المنشآت، منها 41 مخالفة للمطاعم ومحال تجارية وكافتيريات، و4 مخالفات لمقاهي، و10 مخالفات لصيدليات، ومخالفة لمخزن أدوية غير مرخص، و4 مخالفات لمراكز الدروس الخصوصية، و2149 مخالفة لسائقي النقل العام لعدم ارتداء الكمامات.

وأكد المحافظ استمرار متابعة تطبيق كافة قرارات رئيس مجلس الوزراء والخاصة بإلزام المواطنين والعاملين والمترددين على جميع الأسواق بارتداء الكمامات الواقية وكذلك العاملين والمترددين على المحلات أو المنشآت الحكومية أو المنشآت الخاصة أو البنوك أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة.

وأوضح المحافظ أن المحافظة مستمرة في استقبال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019، حيث تم حتى اليوم استقبال 155 ألف طلبا للتصالح في مخالفات البناء، مؤكدا أن المحافظة مستمرة في استقبال طلبات التصالح حتى نهاية العام الحالي 2020.

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