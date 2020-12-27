نائب محافظ القاهرة يناشد المواطنين سرعة التصالح في مخالفات البناء

ناشد الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، المواطنين سرعة التقدم بطلبات التصالح فى مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية بأحياء المنطقة الشمالية، وسداد 25% جدية التصالح في الأبنية، واستغلال مد المهلة التى أقرتها الحكومة حتى نهاية العام الحالى 2020 تسهيلا على المواطنين، وكذلك استغلال تسهيلات تخفيض سعر المتر، مشيرا الى أن قيمة التصالح ستعود على المواطنين بالنفع العام فى صورة خدمات متعددة.كما ناشد المواطنين عدم الزحام على المراكز التكنولوجية، والتى تعمل يوميا خلال الفترة الصباحية والمسائية حتى أيام العطلات والإجازات الرسمية.