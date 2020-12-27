صحيفة بريطانية: لندن وأنقرة توقعان اتفاقا للتجارة الحرة هذا الأسبوع

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز بريطانية اليوم الأحد أن بريطانيا وتركيا ستوقعان اتفاق تجارة حرة يوم الثلاثاء هو الأول من نوعه منذ توصل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى اتفاق تجاري جديد مع الاتحاد الأوروبي.وذكر التقرير إن البلدين انتهيا من وضع اللمسات الأخيرة على نص "اتفاق الاستمرارية" الذي يؤكد استمرار شروط التجارة الحالية بين أنقرة ولندن.