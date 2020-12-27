محافظ المنيا يغلق مركزًا للدروس الخصوصية بحي جنوب المدينة

قرر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إغلاق مركز للدروس الخصوصية بحي جنوب المدينة، وذلك خلال جولة مفاجئة أجراها المحافظ، مساء اليوم الأحد، لمتابعة مدى الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، وتم خلال الجولة اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.رافق المحافظ خلال جولته، نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، والعقيد محمد صلاح رئيس المدينة.وقال المحافظ إن هناك تكليفات مشددة من مجلس الوزراء وتعليمات من وزير التنمية المحلية، لتطبيق الاجراءات الوقائية ومواجهة أي تجمعات من المواطنين، لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن هناك عقوبات صارمة لمن يخالف تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.وحث المحافظ المواطنين وأولياء الأمور على ضرورة الحفاظ على أبنائهم من تلك التجمعات، والتي تؤدي إلى سرعة انتشار العدوي، مشيرًا إلى أن تلك الحملات تأتي ضمن خطة المحافظة للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.