لبنان سيحصل على أول دفعة من اللقاح المضاد لكورونا في فبراير

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، عن أن لبنان سيحصل في فبراير المقبل على أول دفعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا من شركة "فايزر-بايونتيك".وقالت في بيان إن "لبنان سيحصل على اللقاح في منتصف شهر فبراير على دفعات ليتم تغطية 15 بالمائة من المواطنين".وأضافت الوزارة أنها تفاوضت مع منصة كوفاكس العالمية للحصول على لقاحات إضافية ستعتمد لاحقًا من قبل منظمة الصحة العالمية لتغطية 20% إضافية من المواطنين تباعًا، وفق خطة اللجنة الوطنية المشرفة على لقاحات كورونا.وكوفاكس مبادرة عالمية تهدف الى ضمان حصول جميع البلدان على اللقاح بشكل منصف.وأشارت الوزارة إلى أن اللقاحات ستتوافر عبر القطاع الخاص.وسجل لبنان الذي يبلغ عدد سكانه ستة ملايين نسمة 171,662 إصابة، بينها 1,394 وفاة، منذ انتشار الوباء في فبراير.وقبل عيد الميلاد سمحت الحكومة للملاهي والحانات بفتح أبوابها وعدلت منع التجول ليبدأ عند الثالثة صباحًا.وأثار هذا انتقادات العاملين الصحيين الذين حذروا من أن معدل إشغال الأسرّة في وحدات العناية المركزة بالمستشفيات يرتفع بشكل خطير.ويعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث.وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من ثلثي قيمتها، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير.