تراجع القيمة السوقية للأسهم في السعودية لـ9100.7 مليار ريال

أعلنت السوق المالية السعودية (تداول)، اليوم الأحد، أن القيمة السوقية للأسهم في المملكة تراجعت إلى 91000.7 مليار ريال بنهاية الأسبوع الماضي، (الدولار يساوي 3.75 ريال ).وأعلنت "تداول" في التقرير الأسبوعي لقيم ملكية المستثمرين ونسبتها من القيمة الكلية، وذلك حسب الجنسية ونوع المستثمر، وكذلك حسب تصنيف المستثمر وفقًا للسلوك الاستثماري.وبلغت مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة نحو 9100.7 مليار ريال نهاية الأسبوع المنتهي في 24 ديسمبر 2020، بانخفاض بلغت نسبته نحو 0.5% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.أما قيمة ملكية "المستثمر الأجنبي" فقد شكّلت ما نسبته 2.29% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 24 ديسمبر الجاري.