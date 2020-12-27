ارتفاع إصابات كورونا في فرنسا مع انطلاق حملة التطعيم

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية اليوم الأحد تسجيل 8822 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في ارتفاع حاد عن إصابات أمس السبت البالغة 3093 حالة مع إطلاق فرنسا والعديد من الدول الأوروبية برنامجا للتطعيم.ووصل إجمالي عدد الإصابات في فرنسا إلى مليونين و559 ألفا و686 إصابة وهو خامس أكبر رقم في العالم.وأوضحت الوزارة أنها سجلت 173 وفاة جديدة بالفيروس مما يرفع الوفيات الإجمالية إلى 62746.