روبي وبهاء سلطان وويجز نجوم المتحدة في «صاحبة السعادة»

قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة تامر مرسي، الاحتفال بليلة رأس السنة بعمل سهرة خاصة على قناة dmc، تقدمها صاحبة السعادة الإعلامية إسعاد يونس، باستضافة النجوم روبي وبهاء سلطان وويجز.وقال المهندس حسام صالح المتحدث الرسمي للمتحدة للخدمات الإعلامية، إن السهرة تشهد وجود ثلاثة مطربين يشكلون أذواقا مختلفة، حرصا على تلبية كافة رغبات المشاهدين.ولأن سهرات رأس السنة في كل عام تشهد متابعة واهتماما كبيرا من المشاهدين طلب تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة بضرورة أن تحظى كل قناة بطابع يميزها، بحيث تضمن الشركة محتوى ترفيهيا يصل لجميع الفئات والأعمار.