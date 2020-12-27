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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غدًا.. انطلاق أولى لقاءات صالون المهندسين الثقافى بالإسكندرية

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 10:02 م
المهندسين
المهندسين
هبه عويضه
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تستضيف نقابة المهندسين بالإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى واللجنة الاجتماعية والثقافية برئاسة المهندس كريم عزت، رسام الكاريكاتير عمرو فهمى فى أولى لقاءات الصالون الثقافى، ويدير اللقاء الباحثة أميرة مجاهد تحت عنوان "كاريكاتير عمرو فهمى.. حدوتة مصرية"، وذلك غدًا الإثنين، بنادى المهندسين.

وقال المهندس كريم عزت رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بنقابة المهندسين بالإسكندرية، إنه سيتم إطلاق صالون المهندسين الثقافى غدًا الإثنين، والذى سيستضيف نخبة من المثقفين والمفكرين والفنانين مرة شهريًا ليكون نافذة ثقافية تهتم بطرح كل ما يخص العاصمة الثانية وطبيعتها الحضارية الكوزموبوليتانية، إلى جانب تناول رحلة رموز المبدعين، ومناقشة أهم الأحداث الجارية من منظور متخصص بهدف إفادة وإثراء الرأى العام.

وأضاف أن الصالون متاح لكل المهندسين لمشاركة المعلومات والأفكار وطرحها أثناء اللقاء ولكن الحضور بأسبقية الحجز نظرًا للإجراءات الوقائية والاحترازية وحفاظًا على سلامة المهندسين، موضحًا أن اللقاء سيتم بثه من خلال الصفحة الرسمية لنقابة المهندسين بالإسكندرية والقناة الرسمية النقابة على اليوتيوب.

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