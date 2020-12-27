نظم المؤتمر الدائم للمرأة العاملة، بالمشاركة مع دار الخدمات النقابية والعمالية، ورشة عمل حول دور النقابات في دعم قضايا المرأة العاملة والمساواة بين الجنسين، وذلك في إطار إعداد مدونة قواعد سلوك للنقابات المستقلة.شارك في اللقاء ممثلو النقابات المستقلة (الضرائب العقارية، الإسعاف، التعليم المستقلة، تعليم الكبار، الاتصالات، الفنيين الصحيين، موندليز ايجيبت، لينن جروب، المناجم والمحاجر، التمريض، مكتبة الإسكندرية، وليوني).تم مناقشة دور النقابات المستقلة تجاه قضايا النساء العاملات، حيث إنه رغم اتساع صفوف الحركة العمالية بالنساء العاملات ورغم ظهورهن المتزايد والمتميز خلال السنوات الماضية داخل العمل النقابي، وتصدرهن الصفوف الأمامية في جميع الاحتجاجات العمالية، إلا أنه ما زالت معاناتهن داخل أماكن العمل تظهر بوضوح في مظاهر التمييز والسياسات الخاصة بالتعيين والتوظيف وعدم المساواة في الأجور والترقية وتولي المناصب القيادية، فضلًا عن ما يتعرضن له من أشكال متعددة للعنف والتحرش داخل العمل لا سيما في القطاعات غير المنظمة، والتي تعاني فيها النساء من مشكلات عديدة أهمها انعدام نظم الحماية الاجتماعية، وإهدار الحقوق الأساسية في العمل.في المقابل يفترض أمام هذه الأوضاع ظهور واضح لدور النقابات في حماية حقوقهن وصيانتها، والمطالبة بتغيير وتطوير التشريعات الخاصة بها، وتبني استراتيجيات وسياسات وأدوارا لمناهضة التمييز القائم على الجنس، وإتاحة فرص متساوية للجنسين، نظرًا لأن التشريعات الخاصة بالعمل قلما تتناول المسائل المتعلقة بقضايا المرأة على نحوٍ كافٍ ومنصف.تأتي أهمية دور النقابات في مساهمتها في إحداث تغيرات حقيقية وإيجابية في بيئة العمل لحماية جميع العمال "خاصةً النساء" والعمل على ترسيخ قيم ومبادئ حقوق الإنسان الخاصة بالحرية النقابية، والمساهمة في جعل بيئة العمل النقابي تتسم بالمساواة وعدم التمييز المبني على أساس النوع الاجتماعي من منطلق أن الحريات النقابية هي حقوق دستورية يجب أن تسعى جميع النقابات إلى تطبيقها.انطلاقًا من هذه الرؤية، تناول اللقاء مناقشة دور النقابات المستقلة تجاه قضايا النساء العاملات، متضمنا عددا من المحاور هي مفهوم التمييز القائم على النوع الإجتماعي، أسباب ضعف تمثيل المرأة داخل الهياكل التنظيمية النقابية، آليات تعزيز دور المرأة النقابي داخل مراكز صنع القرار، مشاكل النساء العاملات داخل العمل والنقابات، وأسباب عزوف النقابات عن تبني قضايا النساء العاملات على جدول أعمالها.وانتهى اللقاء بالاتفاق على بعض القواعد والمعايير النقابية الأساسية التى يجب أن تسعى النقابات لتطبيقها من خلال استراتيجيات وسياسات وقواعد تتضمنها "مدونة سلوك" تُشكل فى مضمونها معايير تهدف لتحقيق قيم المساواة وعدم التمييز على أساس النوع الاجتماعي، وتبني قضايا النساء العاملات بشكل أساسي على أولويات العمل النقابي.كما تم التأكيد أن هذه القواعد تتميز عن اللائحة الداخلية للنقابات في أنها التزام أدبي طوعي من قِبل الموقعين عليها، ولا يتناقض هذا الالتزام في حق أي من المنظات النقابية صياغة مبادئها وقواعدها السلوكية الخاصة بناءً على طبيعة وظروف عملها.وكذلك تم الاتفاق على بلورة ما جاء من مقترحات وتوصيات من قِبل ممثلى النقابات المشاركة وصياغتها بشكل محدد، ثم إعادة مناقشتها مرة أخرى قِبل الصياغة النهائية لمدونة السلوك.