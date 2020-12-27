مصر للطيران تسير رحلات استثنائية إلى السعودية لعودة الراغبين

كشف الطيار محمد رشدي زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، عن تسيير رحلات جوية استثنائية بين المطارات المصرية والسعودية، لنقل المصريين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن بداية من يوم الثلاثاء المقبل، عقب قرار السلطات السعودية مساء اليوم بالسماح لمغادرة الأجانب أراضيها.وأضاف الطيار رشدي زكريا لـ"الدستور" أنه سيتم تسيير الرحلات الجوية الاستثنائية وفقًا للضوابط والمعايير والقيود التي ستعلن عنها السلطات السعودية، وذلك في إطار الظروف الصحية التي تجتاح العالم في الوقت الراهن، نتيجة استمرار تفشي فيروس كورونا بمختلف دول العالم.وأشار رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إلى أنه سيتم وضع جدول تشغيل لتسيير وتحديد مواعيد إقلاع الرحلات الجوية الاستثنائية بين المطارات المصرية والسعودية، لعدم عرقلة سير الحركة الجوية بخطوط الشركة الوطنية، مشددًا على الالتزام الكامل بكافة معايير السلامة الصحية بجميع الرحلات، تنفيذًا لتعليمات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الاياتا" ومنظمة الصحة العالمية.وكانت السلطات السعودية قد أعلنت عن السماح للأجانب بمغاردة أرضايها بداية من اليوم الأحد.