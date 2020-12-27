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لايف ستايل

منها عصير الخيار.. 4 وصفات طبيعية لتوريد الشفاه

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 09:22 م
نسمة مجدي
نسمة مجدي
شيماء دهب
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الشفاه الجميلة الصحية ذات اللون المميز هدف تسعى كل فتاة لتحقيقه، ولكن معظمهن يفضلن اللجوء لطرق ووصفات طبيعية لتوريد الشفاه والابتعاد عن الطرق التقليدية مثل تاتو الشفاه واستخدام الليزر لتوريد الشفاه.

قالت خبيرة التجميل نسمة مجدي، إن هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي تعطي نتائج مبهرة لتوريد الشفاه، مثل خلطة توريد الشفاه باستخدام بذور الرمان، حيث تعتبر بذور الرمان من المكونات الرائعة التي تساعد على توريد الشفاه بصورة طبيعية، ولا تحتاجين إلا فقط حفنة من بذور الرمان قومي بهرسها جيدًا، واخلطيها مع قليل من الفازلين.

وأضافت لـ "الدستور": ثم يتم وضع الخليط في الثلاجة ويتم استخدمه يوميًا قبل النوم كبديل طبيعي رائع لبلسم الشفاه للحصول على شفاه وردية وإطلالة رائعة.

وأوضحت: كما يعتبر أيضا زيت اللوز من أهم الوصفات الطبيعية لتجميل وتوريد الشفاه، عن طريق تدليك الشفاه بزيت اللوز من دون أن يتم غسلها لمدة 15 دقيقة، ثم يتم شطفها جيدًا، إذا أن زيت اللوز يعمل على تنعيم الشفاه ومدها بالمواد المغذية مما يمنحها لونا ورديا مثاليا.

وأكدت أن خل التفاح يعطي نتائج مبهرة لتوريد الشفاه، وكل ما تحتاجينه هو غمر قطعة قطن بخل التفاح العضوي ومن ثم الاستلقاء وتطبيق هذه القطنة على الشفاه وما حولها لمدة 7 دقائق قبل شطفها بالماء البارد، حيث يجب أن تكرر هذه العملية مرتين في اليوم للحصول على نتيجة رائعة بعد أسبوعين.

وأشارت إلى أن عصير الخيار أيضا يعطي نتائج مميزة لتوريد الشفاه، ويتم استخدامه عن طريق دهن الشفاه بكمية من عصير الخيار بشكل يومي وباستمرار دون انقطاع، لأن عصير الخيار من أهم الوصفات المفيدة في علاج اسمرار الشفاه ويعمل على تفتيحها.

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