ننشر حركة تداول السفن بميناء دمياط

أعلنت هيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه ان الميناء استقبل اليوم الأحد، ٢٦ سفينة وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 12255 طنا تشمل 6100 طن يوريا و1755 طن جبس و2900 طن زيت طعام و1500 طن فوسفات.كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 109795 طن تشمل: 16528 طن ذرة و7853 طن قمح و3623 طن سكر و66102 طن خردة و5400 طن فول صويا و9660 طن فول و2319 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 629 طنا. ‎بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 896 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات (فاصوليا وبطاطس وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (بصل وأرز وبردقوش وخرشوف وخس وزيتون وشمر وفلفل وفول وكمون وليمون) وفواكة (بلح وبرتقال وأفوكادو ويوسفي) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية وهولندا وسلوفينيا وألمانيا ومالطا وإنجلترا وإيطاليا وبولندا وأمريكا وهونج كونج وكرواتيا وسنغافورة والهند.بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 1182 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 2376 حاوية مكافئة.ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 179431 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 58748 طنا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4110 شاحنات.