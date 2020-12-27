رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 27 ديسمبر 2020 الموافق 12 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ننشر حركة تداول السفن بميناء دمياط

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 10:06 م
ميناء دمياط
ميناء دمياط
حسام فهمي
طباعة
أعلنت هيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه ان الميناء استقبل اليوم الأحد، ٢٦ سفينة وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 12255 طنا تشمل 6100 طن يوريا و1755 طن جبس و2900 طن زيت طعام و1500 طن فوسفات.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 109795 طن تشمل: 16528 طن ذرة و7853 طن قمح و3623 طن سكر و66102 طن خردة و5400 طن فول صويا و9660 طن فول و2319 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 629 طنا. ‎

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 896 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات (فاصوليا وبطاطس وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (بصل وأرز وبردقوش وخرشوف وخس وزيتون وشمر وفلفل وفول وكمون وليمون) وفواكة (بلح وبرتقال وأفوكادو ويوسفي) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية وهولندا وسلوفينيا وألمانيا ومالطا وإنجلترا وإيطاليا وبولندا وأمريكا وهونج كونج وكرواتيا وسنغافورة والهند.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 1182 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 2376 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 179431 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 58748 طنا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4110 شاحنات.

موضوعات متعلقة

«الأوقاف» تكلف عمال مساجد مصر بتتبع دور العزاء وعقد القران وتحرير المحاضر

كيف تسبب «أبي فوق الشجرة» في أزمة بين السندريلا ونادية لطفي؟

أسد يهرب من فيلا ويتجول في شوارع الجونة

بعد أزمة سقارة.. «الصحفيين» تُحيل المستشارة الإعلامية لوزير السياحة للتحقيق

الصور

image description

بـ«التنورة».. أسيوط تحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم

image description

انطلاق اليوم الثاني لفعاليات مشروع رفع كفاءة اللياقة لطلاب المدارس بدمياط

image description

منال عوض تناقش بنود خطة رد الشئ لأصله بنطاق مركز دمياط

image description

للمشاركة في ندوة تنموية.. وفد إفريقي بجامعة أسيوط

image description

وكيل تعليم دمياط يلتقي مسئول حملة فيروس سي

الأكثر قراءة

غرامة فورية وإغلاق.. قرارات الحكومة اليوم لمواجهة أزمة كورونا

الباز: مصر حكومة وشعبًا لا تتحمل الإغلاق الكلي أو الجزئي

«الوزراء»: وصول نصف مليون جرعة من لقاح كورونا خلال أيام

50 جنيها.. الحكومة تفعل الغرامة على عدم ارتداء الكمامة.. إليك أبرز قرارات الحكومة اليوم

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

صورة تذكارية توثق رحلة «نواب التنسيقية» بعد استخراج كارنيات العضوية

منوعات

فينيسيا تفعل نظامًا للحماية بسبب تحذيرات الفيضانات

فرص تعليمية لصناعة الأفلام في السعودية

كيفية التسجيل في موقع دعم مصر الإلكتروني 2021 وإضافة المواليد والزوجة بالخطوات.. والرابط

صيادو الكركند الأستراليون يتكيفون مع حرمانهم السوق الصينية

أيام زمان

سر أخفته سماح أنور تسبب في وفاة والدها

كيف تسبب «أبي فوق الشجرة» في أزمة بين السندريلا ونادية لطفي؟

«عبدالوهاب دمه تقيل وأمينة رزق عبيطة» آراء تحية كاريوكا فى الكبار

«سياسية وفنية».. أزمات تسببت فيها راقصات

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
حكايات صغيرة لليلة رأس السنة
د. منى حلمى
«فريد».. حكاية غرامى وأول همسة وقسمة مكتوبة
ماجد حبته
التحرش.. والتجريس الانتقائى
مؤمن المحمدي
اللايحة و«القانون»
المزيد

الثقافة

أيمن عثمان يكشف قصة «حرامي الحلة» في موسوعة التراث المصري

«شرطة آداب الروايات».. حكايات من «موسوعة التراث المصري» لـ أيمن عثمان

بينها «النهضة والسقوط».. قصور الثقافة تصدر 3 عناوين نقدية جديدة

ندوة أدبية لثلاث قصص نجاح من منصة كتبنا بالجريك كامبس