إغلاق 6 منشآت خالفت الإجراءات الاحترازية شرق الإسكندرية

أغلق حي شرق الإسكندرية برئاسة محارب هيلع، 6 منشآت تجارية مختلفة خلال حملة مسائية، بالتنسيق مع وحدة شرطة المرافق بالحي برئاسة النقيب يحيى المزين، وذلك لمخالفتها الإجراءات الاحترازية وعدم التزامها بمواعيد الغلق الجديدة التي تم العمل بها منذ بداية الشهر الجاري.وتنوعت المنشآت التجارية بين عدد 4 مقاهي وكافتريات و2 محال تجارية، كائنة في شارع أحمد شوقي ودوران عزبة سعد وشارع بهاء الدين الغتوري وشارع آدمون فريمون وشارع البرنس إبراهيم، وتم تنفيذ القرارات الصادرة بأرقام (80) و(81) و(82) و(76) و(15) و(78) لعام 2020م.كما ضبطت الحملة 78 حالة اشغال مختلفة تم إيداعها في شرطة المرافق، يأتي ذلك استمرارًا لحملات حي شرق تنفيذًا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا في موجته الثانية، وفرض الانضباط بجميع أنحاء الحي.