الباز: مصر حكومة وشعبًا لا تتحمل الإغلاق الكلي أو الجزئي

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن اليوم كان هناك حالة ترقب كبيرة لنتائج اجتماع لجنة إدارة كورونا، مشيرًا إلى أن الاجتماع عقد اليوم الأحد، قبل رأس السنة، لأن هناك قرارات صدرت بمنهع إقامة أي احتفالات في رأس السنة.













وأضاف الباز خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على فضائية "النهار"، أن الشعب المصري يعيش حالة طوارئ في ظل جائحة كورونا، والموجة الثاية، وكان هناك ترقب من قبل أولياء الأمور والطلاب، منوهًا بأن البعض يريد إلغاء الامتحانات والدراسة واختيار الأبحاث السهلة، معلقا: "التعليم الأونلاين خراب في الوقت الحالي".







