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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

بالحب نحارب الألم.. «نورهان» طبيبة تساعد مرضاها بالصلصال الحراري (صور)

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 09:12 م
نورهان
نورهان
أريج الجيار
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«نفسى يكون عندي مشغل يعلم الناس شغل الصلصال الحرارى، وأعمل سلسلة فيديوهات تعليمية بجودة محترمة».. هكذا عبرت نورهان سمير محمد، 27 سنة، تخرجت من كلية طب أسنان جامعة عين شمس، عن حلمها بمساعدة مرضاها على تخطي تعب المرض ببعض الهدايا من الصلصال الحراري.

«نورهان» قالت: «أنا طبيبة أسنان وبحب شغل الهاند ميد في الصلصال الحرارى، وبدأت هذا المجال من عام 2011».

وأضافت: «ابتديت اتفرج على فيديوهات كتير وجربت كتير لحد ما بدأت أكون مجال شغل، بدأت بأدوات من الأسنان وبعدها جبت خامات الصلصال نفسه لكي أمارس هواياتي المفضلة».

طبيبة الأسنان تساعد مرضاها وترسم الفرحة على وجوههم بهذه الأعمال حيث تقدم لهم عدة هدايا منها مجات ورسومات تحمل أسماءهم كي تخفف عنهم آلام التعب.
بالحب نحارب الألم.. «نورهان» طبيبة تساعد مرضاها بالصلصال الحراري (صور)
بالحب نحارب الألم.. «نورهان» طبيبة تساعد مرضاها بالصلصال الحراري (صور)
بالحب نحارب الألم.. «نورهان» طبيبة تساعد مرضاها بالصلصال الحراري (صور)
بالحب نحارب الألم.. «نورهان» طبيبة تساعد مرضاها بالصلصال الحراري (صور)
بالحب نحارب الألم.. «نورهان» طبيبة تساعد مرضاها بالصلصال الحراري (صور)
بالحب نحارب الألم.. «نورهان» طبيبة تساعد مرضاها بالصلصال الحراري (صور)
بالحب نحارب الألم.. «نورهان» طبيبة تساعد مرضاها بالصلصال الحراري (صور)
بالحب نحارب الألم.. «نورهان» طبيبة تساعد مرضاها بالصلصال الحراري (صور)
بالحب نحارب الألم.. «نورهان» طبيبة تساعد مرضاها بالصلصال الحراري (صور)
بالحب نحارب الألم.. «نورهان» طبيبة تساعد مرضاها بالصلصال الحراري (صور)

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