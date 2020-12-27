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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

شيخ الأزهر يوجه بتوفير «تنك أكسجين» لمستشفى الباجور

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 09:21 م
أحمد الطيب
أحمد الطيب
أميرة العناني
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وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بتوفير تنك أكسجين لمستشفى الباجور بمحافظة المنوفية، وذلك بتوجيهات أصدرها لبيت الزكاة والصدقات المصرى، استجابة لأهالي الباجور فى ضوء تكاتف جميع أجهزة الدولة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، وجه الأسبوع الماضي بشراء 500 أسطوانة أكسجين كدعم لمستشفيات حميات شبين الكوم وشنتنا الحجر والشهداء والباجور والسادات، لسد حاجة المستشفيات ومواجهة زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، من صندوق الخدمات والتنمية بالمحافظة، فضلا عن أنه قد تم دعم مستشفيات الشهداء والباجور بـ200 أسطوانة من قبل.

يأتى هذا فى إطار دعم محافظ المنوفية المستمر والدائم لقطاع الصحة وحرصا على تقديم خدمة طبية جيدة لمصابى فيروس كورونا وتوفير الأكسجين بشكل دائم ومطمئن.

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