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الأحد 27 ديسمبر 2020 الموافق 12 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«شروق» تصنع ميداليات مصغرة للكتب (صور)

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 10:10 م
شروق
شروق
أريج الجيار
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تتنقل بين أكثر من خامة كي تبدع في هوايتها.. شروق رأفت، بنت الشرقية، 26 عامًا، خريجة تربية نوعية، استطاعت عمل تجميعة بين الورق، الكرتون، الخشب كي تصنع ما يشبه بالكتاب.

«شروق» قالت: «بشتغل هاند ميد من 2017، واللي شجعني جوزي الكاتب مصطفى منير، هو كان السبب في البراند بشكل عام والكتب المصغرة بشكل خاص».

وأضافت: «طورت موهبتي من خلال التجريب الكتير وإن مش مهم أبوظ، المهم النتيجة ترضيني في الآخر، ورد فعل الناس كان مُبهر بالنسبالي، لقيت كُتاب كتير بتكلمني ودور نشر بتطلب بكميات، ولولا مساعدة مصطفى معايا كمان مكنتش هقدر أعمل الكميات دي في وقت قصير، خصوصًا إن كل سنة قبل معرض الكتاب بيتطلب مني كميات كبيرة».

وتابعت: «عملت أوردرات لأغلب الكُتاب ومبسوطة جدًا، ونفسي "ورد آرت" يبقى براند معروف أكتر وأكتر لإن كل حاجة فيه هاند ميد 100%».

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