40 وفاة و1362 إصابة جديدة بكورونا في تونس
الأحد 27/ديسمبر/2020 - 09:58 م
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أعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل 40 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4 آلاف و466 حالة.
وأضافت الوزارة- في بيان عن الوضع الوبائي في البلاد، الأحد- أنه تم تسجيل 1362 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 131 ألفًا و592 حالة.
وأضافت الوزارة- في بيان عن الوضع الوبائي في البلاد، الأحد- أنه تم تسجيل 1362 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 131 ألفًا و592 حالة.