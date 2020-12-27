40 وفاة و1362 إصابة جديدة بكورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل 40 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4 آلاف و466 حالة.

وأضافت الوزارة- في بيان عن الوضع الوبائي في البلاد، الأحد- أنه تم تسجيل 1362 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 131 ألفًا و592 حالة.