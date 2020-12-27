«تنمية التجارة»: الدواجن المستوردة لا تتجاوز 1% من المعروض بالأسواق

قال المهندس عبدالمنعم خليل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية رئيس الإدارة المركزية لتنمية التجارة الداخلية، إن معدلات الاستيراد من الخارج للدواجن المجمدة ضعيفة ومحدودة نسبيا لا تصل 1% تقريبا؛ نتيجة زيادة في المعروض مما أدى إلى توازن في الأسعار.وقال في تصريح لـ"الدستور"، إنه في حالة الحاجة إلى الاستيراد للدواجن المجمدة يتم استيرادها من دول البرازيل وأوكرانيا ولكن بشروط، وفحص من هيئة الطب البيطري والحجر الصحي وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وفقا للاشتراطات الصحية والمواصفات والجودة.وقال إن المجمعات الاستهلاكية وفروع التجزئة لشركات تجارة الجملة والشركة المصرية لتسويق الأسماك واللحوم والدواجن تقوم بطرح الدواجن البرازيلية بسعر مخفض ب30 جنيها المستهلكين، وهي ما أدت إلى التوازن في الأسعار وضبط الأسواق المحلية.