تنسيق وتجميل حدائق منطقة كوم الناضورة الأثرية بالإسكندرية (صور)

قال محمد متولي، مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالإسكندرية والساحل الشمالي، إنه تم اليوم الأحد، أعمال تنسيق وتجميل حدائق منطقة كوم الناضورة الأثرية، والكائنه بشارع بحري بك اللبان حي الجمرك.وأضاف «متولي» أن مسئولي المنطقة الأثرية، وإدارة الحدائق بالمنطقة وعمال المنطقة، قد بذلوا كثيرًا من الجهد لإظهار المنطقة الأثرية بالمظهر الحضاري اللائق.وأشار مدير «آثار الإسكندرية» إلى أن منطقة كوم الناضورة الأثرية مسجلة في عداد الآثار الإسلامية بمنطقة آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، بالقرار رقم 2375 لسنة 1996، وهي عبارة عن تل ترابي تراكمي تكون بفعل الزمن، أقصى ارتفاع له 25م ومساحتة حوالي 6 فدادين ونصف، ويعلو التل مجموعة متنوعة من المباني الأثرية، منها «مرصد محمد علي باشا، وثكنة المأمور المصري، وثكنة المأمور الإنجليزي، وطابية القائد الفرنسي كافاريللي، وصهريج المياه، وبرج الإشارة، وبرج كرة الزوال».