«التموين»: 95% نسبة الاكتفاء الذاتى من الإنتاج الداجنى

أكد المهندس عبدالمنعم خليل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية رئيس الإدارة المركزية لتنمية التجارة الداخلية والدراسات، أن هناك استقرارا في أسعار الدواجن المحلية لأول مرة خلال الموسم الشتوي الجاري لتسجل أسعار الدواجن في المزرعة بسعر 20 جنيها ونصف، وتطرح بسعر التجزئة في المحلات التجارية المتخصصة في بيع الدواجن الحية بـ24جنيها للكيلو.وأرجع وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في تصريح لـ"الدستور"، أن تلك الفترة من الموسم الماضي كانت تشهد خروج عدد من المربين الصغار بنسبة 20% من منظومة القطاع الداجني نتيجة تخوفهم من انتشار الأمراض والأوبئة مثل إنفلونزا الطيور وغيرها من الفيروسات، وبالتالي كان يؤدي إلى نفوق عدد كبير من الدواجن في المزارع كما يسبب خسائر فادحة لا يمكن تعويضها، مشيرا إلى أن هذا الموسم الشتوي الجاري شهد استقرارا في أسعار التكلفة الإنتاجية، والتي تستوعب مستلزمات الإنتاج مما أدي إلي زيادة المعروض من الدواجن.وأضاف، أن الإنتاج الداجني الذي يصل قرابة مليار و600 مليون طائر سنويا يحقق اكتفاء ذاتيا بنسبة 95% من معدلات الاستهلاك والقطاع الداجني قادر حاليا للتصدير إلي الخارج.