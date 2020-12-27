قاعة للعرض المتحفي داخل موقع العائلة بتل بسطا بالشرقية

قال عادل الجندي، مدير إدارة العلاقات الدولية والتخطيط الاستراتيجى بهيئة التنمية السياحية، المنسق الوطنى لإحياء مسار العائلة المقدسة، إنه تم تجهيز قاعة للعرض المتحفي بموقع العائلة المقدسة بمدينة تل بسطا، التابعة لمحافظة الشرقية، لعرض الآثار المتنوعة للمحافظة وذلك لتنوع المنتجات السياحية.أضاف الجندي، لـ«الدستور»، أنه تم الانتهاء من أعمال التطوير بالمنطقة من وضع الجداريات، والبرجولات والمسارات وبوابات الدخول والخروج وأماكن غرس النخيل، للدلالة على موقع العائلة المقدسة.ويتم حاليًا الانتهاء من أعمال التطوير بأكثر من 18 نقطة من نقاط العائلة المقدسة من القاهرة وحتى أسيوط.وتحتوي الشرقية على العديد من القطع الأثرية النادرة للأسر المصرية القديمة حيث إنها تعتبر المحافظة الثانية بعد الأقصر فى قائمة المحافظات الغنية بالآثار والقطع التاريخية لعدد من الأسر القديمة.