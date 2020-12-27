شيبة وعمرو كمال ضيفا سهرة رأس السنة على قناة النهار

يحل نجما الأغنية الشعبية أحمد شيبة وعمر كمال، ضيفا على كلا من الإعلامية ياسمين الخطيب وأحمد الهواري في سهرة خاصة ليلة رأس السنة على قناة النهار التي تقدم حفلا خاصا بهذه المناسبة.ويتحدث كل منهما عن أحدث أعمالهما ومفاجآت خاصة وكواليس حصرية تعرض لأول مرة وعن أحلامهما في 2021 ومدي رضائهم عن سنة 2020 واعمالهم التي تركت بصمة عند الجمهور المختلف وكيف اختلف ذوق المستمعين خلال السنوات الأخيرة.ويقدم شيبة وعمر كمال خلال الحفل باقة متنوعة من اغانيهم المختلفة التي يتفاعل معها الجمهور إضافة إلى عدد من الديوهات الغنائية التي تجمع بينهم لأول مرة على الشاشة.وتعرض سهرة رأس السنة على شاشة "النهار"في تمام الساعة 11 مساءً، يوم الخميس المقبل وتستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأول من العام الجديد.