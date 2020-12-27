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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا تكسر حاجز الـ19 مليون إصابة بكورونا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 08:51 م
كورونا في أمريكا
كورونا في أمريكا
أ ش أ
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أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الأحد، بأن الولايات المتحدة كسرت حاجز الـ19 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الجامعة- حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية- أن إجمالي عدد المصابين في الولايات المتحدة منذ بداية الجائحة ارتفع إلى 19 مليونا و572 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 332 ألفا و145 حالة.

على صعيد متصل، أعلنت ولاية فرجينيا الأمريكية اليوم تسجيل ثلاثة الآف و998 حالة إصابة جديدة بالفيروس، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة بالولاية 514 حالة.

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