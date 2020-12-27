تخصيص خط ساخن لتلقي حالات كورونا في قنا

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، عن تخصيص الخط الساخن (15541)، يعمل على مدار 24 ساعة لتلقى شكاوى واستفسارات حالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد بالمحافظة، بهدف التيسير على المواطنين في الإبلاغ عن أي حالات اشتباه للإصابة بالفيروس، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.وأكد محافظ قنا في بيان صحفي، متابعته المستمرة لموقف الإصابات بفيروس كورونا المستجد بالمحافظة، والجهود المبذولة من كل القطاعات وعلى رأسها قطاع الصحة لمواجهة هذه الجائحة، وكذا توافر المستلزمات الطبية بالمستشفيات المختلفة، والتزام الأطقم الطبية بالنوبتجيات، مشددًا على ضرورة التزام المواطنين بالتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة في الأماكن العامة والمغلقة وداخل وسائل النقل الجماعي، والمنشآت الحكومية والخاصة.