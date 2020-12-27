بريطانيا تسجل 30501 إصابة بكورونا

أظهرت بيانات حكومية أن بريطانيا سجلت اليوم الأحد 30501 إصابة جديدة بـ«كوفيد-19»، فضلًا عن 316 حالة وفاة.وذكرت البوابة الحكومية البريطانية المعنية بفيروس كورونا أن الأرقام تعكس بيانات من إنجلترا وويلز، لكنها قالت إنه لا توجد هناك بيانات جديدة من أيرلندا الشمالية، كما لا توجد بيانات عن الوفيات الجديدة في أسكتلندا بسبب عطلات عيد الميلاد.