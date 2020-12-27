«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي الموالح

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محاصيل الموالح مراعاتها، خلال شهر يناير.تمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:أولًا: أهم العمليات- تقليم الاشجار بعد جمع المحصول وإزالة الأفرع المتزاحمة والمتشابكة مع ترك مسافات بين الاشجار وازالة الحشائش.ثانيًا: التسميد- إضافة السماد العضوى والفوسفاتي فى حالة عدم إضافتهم في الشهر السابقثالثا: الريالاستهلاك المائي لأشجار الموالح حسب الأعمار المختلفة تحت نظام الرى بالتنقيط (لتر يوم شجرة).عمر الشجرة بالسنوات 1-2 12 لترشجرةعمر الشجرة بالسنوات 2-3 16 لترشجرةعمر الشجرة بالسنوات 3-4 20 لترشجرةعمر الشجرة بالسنوات 4-5 24 لترشجرةعمر الشجرة بالسنوات 5-6 28 لترشجرةعمر الشجرة بالسنوات 7-8 32 لترشجرةعمر الشجرة بالسنوات 8-10 36 لترشجرةعمر الشجرة بالسنوات اكثر من 10 40 لترشجرةرابعًا: برنامج المكافحةالاستمرار فى معالجة التصمغ- يتوقع ظهور الاصابة بالنيماتودا - سقوط الاوراق من الافرع العلويةيتم العلاج بعد اجراء تحليل للتربة ومعرفة مستوى النيماتودايفضل عند علاج النيماتودا ان يكون قد تم الانتهاء من جمع المحصول