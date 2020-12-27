«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي الموالح
الأحد 27/ديسمبر/2020 - 08:36 م
عبدالناصرمحمدطباعة
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محاصيل الموالح مراعاتها، خلال شهر يناير.
تمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:
أولًا: أهم العمليات
- تقليم الاشجار بعد جمع المحصول وإزالة الأفرع المتزاحمة والمتشابكة مع ترك مسافات بين الاشجار وازالة الحشائش.
ثانيًا: التسميد
- إضافة السماد العضوى والفوسفاتي فى حالة عدم إضافتهم في الشهر السابق
ثالثا: الري
الاستهلاك المائي لأشجار الموالح حسب الأعمار المختلفة تحت نظام الرى بالتنقيط (لتر يوم شجرة).
عمر الشجرة بالسنوات 1-2 12 لترشجرة
عمر الشجرة بالسنوات 2-3 16 لترشجرة
عمر الشجرة بالسنوات 3-4 20 لترشجرة
عمر الشجرة بالسنوات 4-5 24 لترشجرة
عمر الشجرة بالسنوات 5-6 28 لترشجرة
عمر الشجرة بالسنوات 7-8 32 لترشجرة
عمر الشجرة بالسنوات 8-10 36 لترشجرة
عمر الشجرة بالسنوات اكثر من 10 40 لترشجرة
رابعًا: برنامج المكافحة
الاستمرار فى معالجة التصمغ
- يتوقع ظهور الاصابة بالنيماتودا - سقوط الاوراق من الافرع العلوية
يتم العلاج بعد اجراء تحليل للتربة ومعرفة مستوى النيماتودا
يفضل عند علاج النيماتودا ان يكون قد تم الانتهاء من جمع المحصول
تمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:
أولًا: أهم العمليات
- تقليم الاشجار بعد جمع المحصول وإزالة الأفرع المتزاحمة والمتشابكة مع ترك مسافات بين الاشجار وازالة الحشائش.
ثانيًا: التسميد
- إضافة السماد العضوى والفوسفاتي فى حالة عدم إضافتهم في الشهر السابق
ثالثا: الري
الاستهلاك المائي لأشجار الموالح حسب الأعمار المختلفة تحت نظام الرى بالتنقيط (لتر يوم شجرة).
عمر الشجرة بالسنوات 1-2 12 لترشجرة
عمر الشجرة بالسنوات 2-3 16 لترشجرة
عمر الشجرة بالسنوات 3-4 20 لترشجرة
عمر الشجرة بالسنوات 4-5 24 لترشجرة
عمر الشجرة بالسنوات 5-6 28 لترشجرة
عمر الشجرة بالسنوات 7-8 32 لترشجرة
عمر الشجرة بالسنوات 8-10 36 لترشجرة
عمر الشجرة بالسنوات اكثر من 10 40 لترشجرة
رابعًا: برنامج المكافحة
الاستمرار فى معالجة التصمغ
- يتوقع ظهور الاصابة بالنيماتودا - سقوط الاوراق من الافرع العلوية
يتم العلاج بعد اجراء تحليل للتربة ومعرفة مستوى النيماتودا
يفضل عند علاج النيماتودا ان يكون قد تم الانتهاء من جمع المحصول