نائب محافظ المنوفية ينعي الطفلة ليلى شريف

نعى محاسب محمد موسى، نائب محافظ المنوفية، منذ قليل، الطفلة ليلى شريف خيري، والتي توفيت اليوم بعد إجراء عملية زرع كبد منذ ٨ أيام، والتي تبرعت به الأم، وظلت غائبة عن الوعي حتى وفاتها اليوم الأحد.ونشر "موسى" بيانًا عبر صفحته الشخصيه ينعي فيه الطفلة قائلًا: "يتقدم السيد محمد موسى نائب محافظ المنوفية بخالص العزاء والمواساة، في وفاة الطفلة ليلى، والتي أجرى لها عملية زراعة الكبد منذ أيام بمعهد الكبد القومي.. داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم ذويها الصبر والسلوان".