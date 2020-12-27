حريق بشقة سكنية في الدقي.. والحماية المدنية تتدخل

نجح رجال الحماية المدنية، في السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية في منطقة الدقي بمحافظة الجيزة، دون إصابات.وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل عقار بمنطقة الدقي، وتم الدفع بسيارات إطفاء إلى مكان الحريق، وتم فرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم عملية اخماد الحريق.