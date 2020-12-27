رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 27 ديسمبر 2020 الموافق 12 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رغم التقدم التكنولوجي.. أوروبيون قلقون من تلقي لقاح كورونا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 09:14 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
طباعة
أطلقت أوروبا اليوم الأحد، حملة ضخمة للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19» في محاولة للسيطرة على الجائحة، لكن العديد من الأوروبيين يشككون في سرعة اختبار اللقاحات والموافقة عليها ويحجمون عن تلقي الجرعة.

وأبرم الاتحاد الأوروبي عقودًا مع مجموعة من شركات الأدوية، منها فايزر وبيونتيك ومودرنا وأسترا زينيكا، للحصول على ما يتجاوز ملياري جرعة في المجمل. ويهدف الاتحاد إلى تطعيم كل البالغين خلال العام المقبل.

لكن استطلاعات أشارت إلى مستويات كبيرة من التردد تجاه التطعيم في عدة بلدان، من فرنسا وحتى بولندا، حيث اعتاد كثيرون أن يستغرق تطوير اللقاحات عقودًا وليس شهورًا فقط.

قال إيرينوس سيكورسكي 41 عامًا، بعد خروجه من كنيسة في وسط وارسو بصحبة طفليه: "لا أعتقد أن هناك لقاحًا في التاريخ تم اختباره بهذه السرعة".

وأضاف: "أنا لا أقول إن التطعيم يجب ألا يتم. لكنني لن أختبر لقاحًا لم يتم التحقق منه على أطفالي أو على نفسي".

وأظهرت الاستطلاعات في بولندا، حيث يتعمق انعدام الثقة في المؤسسات العامة، أن أقل من 40% من الناس يعتزمون تلقي التطعيم في الوقت الحالي.

وفي أحد مستشفيات وارسو، حيث بدأ التطعيم اليوم، لم يطلب اللقاح سوى نصف الطاقم الطبي.

وفي إسبانيا، وهي واحدة من أشد البلدان الأوروبية تضررًا بالوباء، قال جيرمان الذي يعمل مغنيًا وملحنًا موسيقيًا (28 عامًا) إنه لن يذهب لتلقي اللقاح في الوقت الحالي.

وفي بلغاريا، شبّه أسقف مسيحي أرثوذكسي «كوفيد-19» بمرض شلل الأطفال. وأظهرت استطلاعات للرأي هناك أن 45 بالمائة من الناس قالوا إنهم لن يحصلوا على جرعة اللقاح في حين قال 40 بالمائة إنهم يعتزمون الانتظار لمعرفة ما إذا كانت ستظهر أي آثار جانبية سلبية.

وقال الأسقف تيهون للصحفيين بعد حصوله على التطعيم في صوفيا: "بالنسبي لي، أتلقى كل لقاح مضاد لأي مرض".

لا يبدو أن التردد واسع النطاق يأخذ بعين الاعتبار التطورات العلمية على مدى العقود الماضية.

ووفقًا لدراسة أجريت عام 2013، تستغرق الطريقة التقليدية لإنتاج لقاح ما يزيد على عقد في المتوسط. واستغرق إنتاج أحد لقاحات الإنفلونزا الوبائية أكثر من ثماني سنوات بينما استغرق لقاح التهاب الكبد (بي) حوالي 18 عامًا في طور الإعداد.

واستغرق تطوير لقاح شركة مودرنا 63 يومًا بدءًا من التسلسل الجيني حتى وصوله إلى أول جرعة للبشر.

وقال جيريمي فارار مدير وحدة الأبحاث السريرية بجامعة أكسفورد التي تدعمها مؤسسة ويلكام تراست الخيرية "سوف ننظر إلى التقدم الذي جرى إحرازه في عام 2020" ونقول: "كانت تلك حقًا مرحلة حقق فيها العلم قفزة كبيرة إلى الأمام".

وارتبط لقاح فايزر-بيونتيك بعدد قليل من حالات الحساسية الشديدة بعد طرحه في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، لكن لم تظهر التجارب السريرية أي آثار جانبية خطيرة طويلة المدى.

في السويد يرغب أكثر من اثنين من كل ثلاثة أفراد في تلقي التطعيم. ومع ذلك، يرفض البعض اللقاح.

وقالت ليزا رينبيرج (32 عامًا) يوم الأربعاء: "إن أعطاني أحدهم عشرة ملايين يورو، فلن أتلقى اللقاح".

موضوعات متعلقة

الحكم بإيداع «طفل المرور» دار رعاية.. وسنة حبس لباقي المتهمين

رسميًا.. الأهلي يتوج بجائزة أكثر الأندية نجاحًا في الشرق الأوسط

القضاء الإداري: وقف العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء ليس من اختصاصنا

الباز: مصر حكومة وشعبًا لا تتحمل الإغلاق الكلي أو الجزئي

الصور

image description

بـ«التنورة».. أسيوط تحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم

image description

انطلاق اليوم الثاني لفعاليات مشروع رفع كفاءة اللياقة لطلاب المدارس بدمياط

image description

منال عوض تناقش بنود خطة رد الشئ لأصله بنطاق مركز دمياط

image description

للمشاركة في ندوة تنموية.. وفد إفريقي بجامعة أسيوط

image description

وكيل تعليم دمياط يلتقي مسئول حملة فيروس سي

الأكثر قراءة

غرامة فورية وإغلاق.. قرارات الحكومة اليوم لمواجهة أزمة كورونا

الباز: مصر حكومة وشعبًا لا تتحمل الإغلاق الكلي أو الجزئي

«الوزراء»: وصول نصف مليون جرعة من لقاح كورونا خلال أيام

50 جنيها.. الحكومة تفعل الغرامة على عدم ارتداء الكمامة.. إليك أبرز قرارات الحكومة اليوم

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

صورة تذكارية توثق رحلة «نواب التنسيقية» بعد استخراج كارنيات العضوية

منوعات

فينيسيا تفعل نظامًا للحماية بسبب تحذيرات الفيضانات

فرص تعليمية لصناعة الأفلام في السعودية

كيفية التسجيل في موقع دعم مصر الإلكتروني 2021 وإضافة المواليد والزوجة بالخطوات.. والرابط

صيادو الكركند الأستراليون يتكيفون مع حرمانهم السوق الصينية

أيام زمان

سر أخفته سماح أنور تسبب في وفاة والدها

كيف تسبب «أبي فوق الشجرة» في أزمة بين السندريلا ونادية لطفي؟

«عبدالوهاب دمه تقيل وأمينة رزق عبيطة» آراء تحية كاريوكا فى الكبار

«سياسية وفنية».. أزمات تسببت فيها راقصات

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
حكايات صغيرة لليلة رأس السنة
د. منى حلمى
«فريد».. حكاية غرامى وأول همسة وقسمة مكتوبة
ماجد حبته
التحرش.. والتجريس الانتقائى
مؤمن المحمدي
اللايحة و«القانون»
المزيد

الثقافة

أيمن عثمان يكشف قصة «حرامي الحلة» في موسوعة التراث المصري

«شرطة آداب الروايات».. حكايات من «موسوعة التراث المصري» لـ أيمن عثمان

بينها «النهضة والسقوط».. قصور الثقافة تصدر 3 عناوين نقدية جديدة

ندوة أدبية لثلاث قصص نجاح من منصة كتبنا بالجريك كامبس