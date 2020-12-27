أيمن عثمان يكشف قصة «حرامي الحلة» في موسوعة التراث المصري

في كتاب موسوعة تراث مصري للكاتب الصحفي والباحث أيمن عثمان، سيرة وحكايات منسية وقصص نادرة عن مصر التي طالما عرفناها ولم نعرف أسرارها، سنتوقف عند حرامي الحلة الكلمة التي نتداولها فيما بيننا، ونادر وقليل من يعرف تفاصيل وكواليس ظهور ووجود هذه الجملة بكل ما تحمله من دلالات على ألسنتنا.يشير كتاب موسوعة تراث مصر إلى أن مجلة الاثنين والدنيا في العدد 8 أغسطس 1955، نشرت تحقيقا لعنوان "سعد باشا متهم بسرقة حلة" لوزير المعارف الأسبق علي أيوب، وفيه سرد ذكرياته مع نقيب المحامين الأشهر إبراهيم الهلباوي -جلاد دنشواي- وعدد من الحكايات المؤثرة التي عاشها الهلباوي في بداية حياته، ورواها للوزير الأسبق عام 1930، ولم يروها في مذكراته.ويشير الكتاب إلى أن من ذكريات الهلباوي باشا نعرف أنه سكن مع سعد في غرفة واحدة أثناء طلب العلم من الأزهر، وكان معهما بالغرفة شخص ثالث يسمي الشيخ حسين، والثلاثة من قرى متجاورة بالريف، ولأن الشيخ حسين كان الأكبر في السن والأقدم في الأزهر الشريف تولي رئاسة شئون الغرفة.كان أهالي الطلبة يرسلون إليهم ما يحتاجون إليه من جبن وبصل وفطير وخضروات، وحدث أن لاحظ سعد والهلباوي نقصا في السلع التموينية لا يتناسب مع استهلاكهم لها، ومع الوقت اكتشفوا أن الشيخ حسين وقع في غرام بائعة فجل، كان يهديها من مخزون الغرفة، فكانت القطيعة بعد المواجهة بين الزملاء الثلاثة.ويلفت الكتاب إلى أنه بعد فترة وجه الشيح حسين تهمة سرقة حلة نحاسية إلى الهلباوي، ورفع شكوى إلى إدارة الأزهر التي حولت الهلباوي إلى التحقيق، وحقق المشد "ضابط أزهري" مع الهلباوي، وبعد التحقيق ثبت براءة الهلباوي من التهمة وانتهى الأمر.وأثناء حملة صحيفة الكشكول على سعد باشا زعلول، استعانت بالشيخ حسين، وحرفت الحكاية، وجعلت من الزعيم متهما بسرقة حلة نحاسية، فغضب أنصار سعد سعد باشا ومؤيدو ثورة 19 ورموزها، وكان حادث الاعتداء على الجريدة وصاحبها.