«المنشآت الفندقية» تحذر من التعامل مع شركات أجنبية

أخطرت غرفة المنشآت الفندقية، برئاسة ماجد فوزى أعضائها بأن هناك عدد من الشركات الأجنبية دخلت إلى السوق المصرى مؤخرًا، وقامت هذه الشركات بإرسال أفواج سياحية للفنادق حسب الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين إلاّ أن هذه الشركات لم تقم بسداد مستحقات الفنادق، لافتة إلى أن هذه المنشآت الفندقية تعجز حاليًا عن مقاضاة الشركات الأجنبية، نظرًا لأن ليس لديها أي وكلاء داخل القطر المصري.وطالبت الغرفة، في منشور عمّم على جموع الفنادق، حصلت «الدستور» على نسخة منه، الفنادق بعدم التعاقد مع أى شركات أجنبية دون أن يكون لها سابقة أعمال في السوق المصرى تضمن التزامها بتنفيذ عقودها والتأكد من وجود وكيل لها داخل مصر؛ لإشراكه بالعقود للعودة إليه حال عدم التزام الشركة الأجنبية.