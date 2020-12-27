«الزراعة»: لجان للمرور على منافذ توزيع التقاوي

قال الدكتور حاتم إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بوزارة الزراعة، إنه تم تشكيل لجان متخصصة لتقوم بالمرور على منافذ توزيع وبيع التقاوي المحاصيل الشتوية بالسعر المدعم من قبل وزارة الزراعة، خاصة القمح والفول البرسيم، مشددًا على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة الميدانية لكل المنافذ ومراقبة الأسعار، خاصة الجهات المعنية التي تقوم ببيع التقوى، مناشدًا المزارعين بضرورة إبلاغ أي جهة رسمية عن أي تجاوز في أسعار التقاوي.وأوضح حاتم إبراهيم أن الإدارة المركزية لإنتاج هي الجهة المنوط بها إنتاج التقاوى المعتمدة عالية الإنتاجية وبأسعار مناسبة لجميع المزارعين والعمل على عدم التلاعب في الأسعار، لافتًا إلى أن تم توفير التقاوي الشتوية من وزارة الزراعة بأسعار مدعمة تقل عن مثيلاتها بالأسواق الخارجية لرفع العبء عن المزارعين ومساعدتهم، لافتًا الى أنه تم طرح تقاوي 7 محاصيل للزراعات الشتوية بمديريات الزراعة بمنافذ إدارة الانتاج خاصة القمح ومنافذ التعاونيات وقطاع الإرشاد الزراعي لتكون متوفرة لدى جميع المزارعين.أضاف رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي أن هناك تكليفات من وزير الزراعة السيد القصير بضرورة المتابعة المستمرة من إدارة الغربة التابعة لإدارة انتاج التقاوى على مستوى الجمهورية والعمل على تقديم كل الخدمات والتأكد من نقاوة التقوى الناتجة عن المحاصيل.