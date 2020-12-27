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محافظات

أمين مكتبة ومشرف يزرعان «البانجو» بفناء مدرسة بالمنصورة

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 08:56 م
زراعة البانجو
زراعة البانجو
الدقهلية : عمرو الحوتى
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أمرت نيابة مركز المنصورة، تحت إشراف المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنصورة، اليوم، بالتحفظ على اثنين من العاملين بمدرسة بلجاى الابتدائية "أمين مكتبة ومشرف وسائل" بعد قيامهما بزرع أشجار نبات البانجو المخدر داخل فناء المدرسة، لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت النيابة العامة قد استمعت لأقوال صباح حسني أبوالمعاطى مديرة المدرسة، وعبدالعزيز عاصم، عامل بالمدرسة بعد سماعهم لأمين المكتبة بالمدرسة ومشرف وسائل بالمدرسة يتحدثان مع بعض الأشخاص عن قيامهم بإلقاء بذور لنبات البانجو بالفناء وطرحها أشجارًا.

وكان اللواء رأفت عبدالفقي، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث الدقهلية يفيد بورود بلاغ للعميد طارق عبدالهادي مأمور مركز شرطة المنصورة، بعثور عبدالعزيز عاصم، عامل بمدرسة بلجاى الابتدائية، على شجر لنبات البانجو داخل مدرسة.

وبانتقال ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة بقيادة الرائد أحمد توفيق، رئيس المباحث، ومعاونيه النقباء محمد زين ومحمد قاسم، معاونا المباحث إلى مكان البلاغ وتم استدعاء مدير المدرسة والعامل وبسؤالهم اتهموا كلًا من "طارق.س" أمين مكتبة بالمدرسة، و"رضا.ع.ع" مشرف وسائل بقيامهم بزراعة تلك الأشجار.

وتم التحفظ عليهما، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المتهمين لحين ورود تحريات المباحث، مع انتداب الطب الشرعي لبيان نوع النبات المزروع.

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