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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

غدا.. النطق بالحكم على المتهمين بخلية «داعش النزهة»

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 10:41 م
محكمة
محكمة
عادل عبد العال
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تصدر الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، غدا الاثنين، حكمها على متهمين اثنين لاتهامهما بحيازة مفرقعات، والانضمام لتنظيم داعش في القضية المعروفة بخلية "داعش النزهة".

يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة.

ووجه للمتهمين الأول عبد الله عبد الرؤوف أحمد علام "محبوس"، عامل، وحسام عزام محمد مرسى، مدرب كمال أجسام، في القضية رقم 179 لسنة 2020 النزهة، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 28 ديسمبر 2015، بدائرة قسم شرطة النزهة أسس المتهم الأول جماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم دعس الإرهابي، وجاء في أمر الإحالة انضمام المتهم الثاني لتلك الجماعة الإرهابية، ووجه للمتهمين تهم حيازة مواد مفرقعة.

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