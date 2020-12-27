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الأحد 27 ديسمبر 2020 الموافق 12 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العاصفة بيلا تقطع الكهرباء عن الفرنسيين

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 08:41 م
العاصفة بيلا
العاصفة بيلا
وكالات
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بات آلاف السكان بدون كهرباء وتأخر إقلاع الطائرات أو اضطرت لتغيير مسارها الأحد، بعد أن تسببت العاصفة بيلا التي ترافقها رياح عاتية بهطول أمطار غزيرة في معظم شمال فرنسا.

وعانى نحو 12 ألف منزل انقطاع التيار الكهربائي في بريتاني ونورماندي في شمال فرنسا وما يصل إلى ستة آلاف حول منطقة كاليه.

وذكرت شركة تشغيل للمطارات أنّ أكثر من ثلث الرحلات الجوية من مطار شارل ديغول الرئيسي في فرنسا في شمال باريس تأخرت بمعدل 50 دقيقة بسبب العاصفة.

وتم إعادة توجيه ثلاث رحلات متجهة إلى المطار إلى مطار أورلي في جنوب باريس، بينما هبطت طائرة تابعة لشركة إيروفلوت في أمستردام وعادت طائرة آتية من لوكسمبورغ من حيث أتت.

وتأجلت مباراة الرغبي في الدرجة الأولى بين باو واستاد فرانسيه المقرر إجراؤها بعد الظهر ثلاث ساعات بعد أن منعت العاصفة الفريق الباريسي من المغادرة.

ويتوقع أن تتراجع قوة الرياح والأمطار في بعض المناطق بعد ظهر الأحد، لكن من المتوقع استمرار العاصفة في مناطق مرتفعة في جنوب البلاد حتى الاثنين.

وحدثت اضطرابات مماثلة في جنوب إنكلترا، حيث سجلت رياح وصلت سرعتها إلى 170 كيلومترا في الساعة في جزيرة وايت خلال ليل السبت الأحد.

في الوقت نفسه، انقطعت الكهرباء عن نحو 20 ألف منزل في ويلز بينما لوحظ تأخير في وصول القطارات بسبب سقوط الأشجار على شبكة السكك الحديد.

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