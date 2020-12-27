على سعدة يكتب: حتى اللقاح.. يريدون تحريمه

منذ أيام قليلة ودّعنا فصل الخريف.. تساقطت خلفنا أوراقه.. وتساقطت معها «فى رحلة العمر القصيرة المحدودة» أوراق مهمة فى حياتنا بفعل الفيروس اللعين المدعى «كورونا».. العديد من الأصدقاء أو الأهل أو حتى المشاهير.. رحلوا من حياتنا فجأة.. تحولت السوشيال ميديا رغمًا عنّا إلى دار للعزاء والحزن والاكتئاب.

الفيروس ليست له قاعدة.. ورغم كل الإجراءات الاحترازية يُهلك ويفتك بالملايين.. أصاب حتى الآن أكثر من ٨٠ مليونًا حول العالم، وقتل ما يزيد على مليون وسبعمائة ألف نسمة.. وما زال يتحور ويلتف بمكر ودهاء ليقضى على المزيد فى سلالته الجديدة المتطورة.. وتحتار الدول هل تطبق الغلق الكامل والانعزال رغم آثاره المدمرة اقتصاديًا، أم تغامر بالانفتاح مع التشديد التام فى الإجراءات الاحترازية؟

ليس أمامنا «من منطلق الضعف العلمى العربى الذى جعلنا فى موقف المشاهد والمنتظر لعلماء الغرب الذين يعكفون ليل نهار على دراسة علاج الفيروس واكتشاف اللقاح المناسب» إلا الانتظار والدعاء لهم بالتوفيق لإنقاذ البشرية، ولأن الانتظار والفراغ يدفعان بالسفهاء دفعًا للسفسطة والجدل العقيم، فوجئنا بالسادة الفقهاء المتشددين دينيًا بأن لهم رأيًا آخر.. أفتوا مؤخرًا بتحريم اللقاح لوجود الجيلاتين به وهو مستخرج من لحم الخنزير المحرم أكله شرعًا.. علمًا بأن مادة الجيلاتين ليست من مكونات اللقاح المستخدم لعلاج كورونا، ولكن تدخل فى اللقاحات كمادة حافظة لها، لضمان فاعلية اللقاحات وبقائها آمنة أثناء التداول والتخزين.

لا تندهش عزيزى القارئ، فالجدل ما زال مشتعلًا بين التحليل والتحريم.. وسنجد العقلاء يرفعون راية أن الضرورات تبيح المحظورات، بينما الجهلاء يرفعون راية التحريم التى رفعوها سابقًا، وتسببت فى معاناة شعوب باكستان وأفغانستان ودول شرق آسيا، وبعض دول إفريقيا، مثل نيجيريا وغانا، من أمراض شلل الأطفال والجدرى والملاريا، لأن اللقاح به مشتقات من دهن الخنزير.. وهم أنفسهم أصحاب فتوى مرتبطة بحديث ضعيف ألا وهو: «إذا كان كثيره مسكرًا فقليله حرام».

كل الأمل الآن فى مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، وهو أعلى جهة للفتوى فى العالم الإسلامى، ويضم فى عضويته كوكبة من علماء الفقه الفطاحل فى مختلف تخصصاته، كما أن له مرجعيات فى جميع التخصصات العلمية والاقتصادية بمختلف المجالات، ليؤسس فتاواه بناء على رأى أهل التخصص لا رأى هؤلاء المتخلفين.

نحن نضع الثقة فى فتاوى هذا المجمع الأمين الذى تتوافر فيه أسس وقواعد علوم الفقه وأصوله التى تستند إليها الفتوى ويتم تخريجها تخريجًا صحيحًا.. ديننا أجاز أكل الميتة ولحم الخنزير عند الضرورة، فما بالك ونحن نواجه وباء قاتلًا بشراسة وضراوة؟.

شعوب العالم تحارب المرض.. وشعوبنا مضطرة للأسف لمحاربة الجهل أولًا.. ثم المرض.

■ دار الإفتاء المصرية أصدرت فتوى، السبت الماضى، بأنه لا مانع شرعًا من استخدام اللقاح، مادامت المادة المستخدمة قد تحولت طبيعتها ومكوناتها إلى مادة أخرى.

