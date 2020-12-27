الكويت: حالتا وفاة و204 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية الأحد، عن تسجيل 204 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 149653، في حين تم تسجيل حالتي وفاة إثر إصابتهما بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 931 حالة.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي، إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها".وأوضح أن عدد الحالات في العناية المركزة 36 حالة تتلقى الرعاية الصحية.وعن حالات الشفاء قال السند إنه تم تسجيل 199 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 145579 حالة.