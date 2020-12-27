محمود خليل يكتب: العقل الدينى الحائر بين «الدعاة الجدد» و«دعاة التجديد»

ليس هناك خلاف على أن الجهود التى بذلها التنويريون، منذ عصر رفاعة رافع الطهطاوى وحتى اليوم، أحدثت تغييرًا فى أنماط التفكير الدينى لدى قطاع من المصريين، لكنه قطاع محدود فى الأغلب. لم تستطع النخبة المثقفة التى اجتهدت فى إعادة صياغة مفاهيم قديمة واستحداث مفاهيم جديدة على خريطة العقل الدينى المصرى أن تهبط بأفكارها واجتهاداتها إلى القطاعات الشعبية من المصريين. هذه القطاعات التى تراقب حالة الصخب حول تطوير الخطاب الإسلامى أو الجدل الدائر حول أساليب التفكير الدينى كموضوعات غريبة عنها.

خط التواصل بين رواد التنوير والقطاعات الشعبية عانى من مشكلة أساسية تتعلق باللغة الصعبة والمعقدة التى يتحدث بها التنويريون. فالمواطن العادى يسمع كلامًا كثيرًا حول إحياء النهج العقلانى للمعتزلة، ومراجعة كتب التراث، وقضايا التأويل الدينى وغيرها، والثابت والمتغير وأصول الفقه ولا يفهم منها شيئًا. إنه يلقى أذنه فقط إلى من يتحدثون فى المسائل المتعلقة بالطقوس الدينية، كالصلاة والصيام والحج والعمرة والدعاء وغيرها. فهو منشغل بشكل أساسى بجوانب الدين المتعلقة بتفاعلات الحياة اليومية، كما أن بعض المتدينين الشعبيين يؤمنون بأن العقل يجب أن يغيب عندما يحضر الدين. فجوهر الإسلام هو «التسليم»، ولا يفرق البسطاء فى هذا السياق بين التسليم لله تعالى، وتسليم عقولهم وحياتهم لمن يتولى شرح الإسلام لهم، وقد يخطئ أو يصيب فى الطرح الذى يقدمه.

اللغة التى يقدم بها التنويريون أفكارهم عجزت عن اختراق الذهنية الشعبية أو إحداث تغيير ذى بال فى التناول الشعبى للدين. فما يحلق فى آفاق التنظير والتجريد يصعب أن يجد له مكانًا على أرض الواقع المعاش والتفاعلات اليومية للبشر. وعلى العكس تمامًا تجد البسطاء من المصريين أكثر اهتمامًا واكتراثًا بخطاب «الدعاة الجدد» مقارنة بـ«دعاة التجديد». فالدعاة الجدد يركزون على الأولويات الاعتيادية للمتدين الشعبى، والمتمثلة فى طقوس العبادة وطقس الدعاء، بالإضافة إلى الطقس القديم المتجدد المتمثل فى «الحكى والقص».

ففى الوقت الذى يطرح فيه «دعاة التجديد» مسائل معقدة تحتشد بالمصطلحات الغامضة وتغلب عليها خشونة الطرح النظرى المجرد، تجد «الدعاة الجدد» يستغرقون فى سرد حكايات وأقاصيص لا تنتهى حول حياة النبى، صلى الله عليه وسلم، والصحابة والتابعين، يختلط فيها الغث بالسمين، والمقبول عقلًا وتاريخًا، بما يصعب على العقل قبوله ويعسر على المتحدث بها إثبات واقعيتها. إنها فى النهاية قصص يختلط فيها الواقع بنوعين من الخيال، أولهما الخيال التاريخى، وثانيهما خيال الداعية الحكّاء. وتجد هذه القصص آذانًا مصغية من جانب المستمعين إليها من البسطاء، نظرًا لأنها تقدم بلغة بسيطة هى لغة الحياة المعاشة، وتشتبك فى بعض الأحوال مع قضايا ومشكلات الحياة اليومية، ما يجعل لها صدى جيدًا لدى المتدينين الشعبيين الملتصقين أكثر بيومهم.

منذ رفاعة الطهطاوى ومن بعده كانت هناك محاولة لتحرير العقل الدينى من التشبث بالدجل والسحر، وكان هناك جهد حثيث أيضًا من جانب مؤسسة «التدين الرسمى» يصب فى هذا الاتجاه. ورغم ذلك فإن الواقع يؤكد أن هذا العقل لا يزال أسيرًا للدجل والخرافة. وليس أدل على ذلك من عصابة «أم خديجة» التى أمطرت مشاهدى القنوات الفضائية بإعلانات عن «أم خديجة المغربية» (اكتشف فيما بعد أنها شخصية وهمية) وقدراتها فى رد الغائب وإعادة الحبيب وتزويج العانس والقيام بالرقية الشرعية بالكتاب والسنة وغير ذلك. وكان أغلب زبائنها من المتعلمين والبسطاء الذين يتشاركون فى «التدين الشعبى». فأمام الخرافة والخوف من المجهول يستوى المتعلم مع غير المتعلم. ولنا أن نسأل ما الفارق بين تفكير من تعاطى مع إعلانات أم خديجة ولجأ إليها والمصريين الذين تفاعلوا أواخر القرن التاسع عشر مع «سيدى العريان» الذى كان يسير عاريًا فى شوارع المحروسة ويعتبره المصريون وليًا من أولياء الله يلتمسون البركات وحل المشكلات منه؟

والأمر اللافت أن بعض التنويريين لا يجدون غضاضة فى الاحتفاء ببعض أفكار وممارسات «الصوفية»، قد يتناقض بعضها مع العقل، ويعطل ذلك من قدرة رسائلهم التنويرية على التأثير فى الجمهور. فاضطراب وأحيانًا تأرجح رسالة التنوير ما بين التمسك ببعض الممارسات غير العقلانية، والتشبث بالعقل والعقلانية فى غيرها، يفقدها قدرتها على التأثير فى الجمهور.

وبمناسبة الحديث عن الأولياء، لا يزال قطاع من المتدينين الشعبيين حتى اليوم يعتبرونهم واسطة يلتمسون شفاعتها لقضاء حوائجهم عند الله، وذلك على الرغم من جهود التنويريين فى تصحيح المفاهيم الشائعة على هذا المستوى، بالإضافة إلى تبنى مؤسسة «التدين الرسمى» الطرح الذى قدمه الشيخ محمد بن عبدالوهاب الذى ينهى عن التبرك بالأولياء واتخاذهم واسطة إلى الله.

استمرار هذه الظاهرة يرتبط بمناخ عام تعد «الواسطة» أساسًا للحصول على الحقوق أو أكلها، وجنى المكتسبات أو السطو عليها وغير ذلك. ولأن «الواسطة» لا تتوافر كأداة إلا فى يد طبقات أو قطاعات معينة، فإن المتدينين الشعبيين لا يجدون ملاذًا لهم إلا فى أولياء الله، فيتخذونهم واسطة يتعشمون فى أن تتدخل لهم ليسهل الله لهم حل مشكلاتهم أو الحصول على حقوقهم. ولك أن تراجع فى هذا السياق كتاب «رسائل إلى الإمام الشافعى» للدكتور سيد عويس، ويمكنك أن تجد ذلك أيضًا فى رواية «قنديل أم هاشم» التى يقف فيها البطل حائرًا أمام رغبته فى الالتحاق بكلية الطب وعجزه عن إيجاد واسطة له، فيبادر شيخ مسجد السيدة إلى تطمينه بأن السيدة زينب رئيسة الديوان سوف تتدخل له عند الحكام ليتم قبوله بكلية الطب.

ثمة علة أخرى ترتبط بخط الاتصال المنقطع ما بين التنويريين والمتدينين الشعبيين، يتعلق بنظرة المواطن العادى إلى رواد التنوير كجزء من مركب السلطة أو كأعضاء فى جماعة المسيطرين الذين يستهدفون رسم خرائط المجتمع طبقًا لتوجهات معينة، ولخدمة أغراض وأهداف محددة. هذه العلة أحيانًا ما تصد الجمهور العادى عن الاستماع أو الاكتراث برسائل التنوير.

فتدفق هذه الرسائل من أعلى إلى أسفل أحيانًا ما يقلل من تأثيرها، فى وقت تعلو فيه قيمة الرسائل المباشرة وتصبح أكثر تأثيرًا، وهى الرسائل التى تستهدف الجماعات الدعوية والوعاظ العاديين الذين يعملون داخل المساجد وبين الناس ترسيخها فى الأذهان. فسوق الشعبيات يتسع للنوع الأخير من الرسائل، حتى لو تناقضت مع العقل وشذت عن الفهم العقلانى للدين، فى وقت تكسد فيه بضاعة التنوير داخل هذه السوق، ولا تجد رسائل التنويريين «المسيطرين» الصدى المطلوب لدى طوابير من البشر التى تملك طرقها الخاصة فى التمرد عليها، كجزء من تمردهم الأكبر على رسائل السلطة.

