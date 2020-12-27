محمد سلطان وعمرو القطامى يُنهيان إجراءات استلام كارنيهات عضوية برلمان 2021

أنهى كل من النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن بدائرة الهرم وأكتوبر والواحات، والنائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إجراءات استلام عضوية برلمان 2021، من الأمانة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزي، واستلام الحقيبة البرلمانية.واستقبل مجلس النواب، اليوم، النواب المنتخبين على المقاعد الفردية وعلى مدار (3) أيام بإجراءات احترازية ووقائية كاملة، حرصًا على سلامة النواب وفقًا لجدول محدد سلفًا، حيث تم اليوم الأحد 27 ديسمبر استقبال نواب (5) محافظات هي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح بإجمالى عدد 90 نائبًا.ويوم غدٍ الإثنين 28 ديسمبر سيتم استقبال نواب (10) محافظات هى: بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفرالشيخ بإجمالى 108 نواب.أما الثلاثاء 29 ديسمبر، فسيتم استقبال نواب (12) محافظة هي: الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادى الجديد، البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء بإجمالى 86 نائبًا.