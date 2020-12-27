وزير التنمية المحلية: الغلق الجزئى صعب للغاية حاليًا (حوار)



دعا اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس «كورونا المستجد»، حتى لا تُضطر الحكومة إلى فرض غلق جزئى أو كلى، مشيرًا إلى أن الدولة تتأثر سلبًا بالغلق لتوقف مصادر الدخل وتعطل حركة الإنتاج.

وقال «شعراوى»، فى حواره مع «الدستور»، إن الحكومة نجحت فى التعامل مع الموجة الأولى لجائحة فيروس «كورونا المستجد»، واستطاعت الوقوف على قدميها أمام التحديات والضغوطات، وتستعد حاليًا للموجة الثانية عن طريق اتخاذ العديد من الإجراءات، مؤكدًا أن الحكومة ستتخذ إجراءات فورية تجاه المخالفين من بينها توقيع الغرامات.

وكشف الوزير عن الاستعدادات التى اتخذتها الوزارة بالتنسيق مع المحافظين لمواجهة الأمطار والسيول فى المحافظات، وسر زياراته المفاجئة والمتكررة للأحياء السكنية رفقة المحافظين، وجهود توصيل مبادرات الرئيس لمستحقيها والاشتراطات البنائية الجديدة.

■ بداية.. كيف تعاملت الحكومة مع فيروس كورونا؟

- «كورونا» هو تحدٍ أمام حكومات العالم وليس الحكومة المصرية فقط، ونحن تعاملنا بشكل جيد، والتصدى الفعّال للموجة الأولى أكد نجاح خطة الدولة فى مواجهة الفيروس، وإن شاء الله نستطيع أن نتعامل باحترافية مع الموجة الثانية.

وقد عقدنا أكثر من اجتماع مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى والوزراء، والتقيت بالمحافظين، وذلك للتأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

والوزارة اتخذت عدة إجراءات من بينها تحديد مواعيد الغلق للمحال العامة والورش بجانب تكليف المحافظين بضرورة تعقيم الأماكن العامة والمؤسسات.

■ هل التزم المواطنون بمواعيد الغلق؟

- لا، فمثلًا المطاعم غير ملتزمة بتطبيق دخول الأفراد بنسبة ٥٠٪ فقط، وكذلك المقاهى.

■ ما أدوات الحكومة لإجبار المواطنين على الالتزام بالإجراءات الوقائية؟

- اتخذنا إجراءات مشددة، من بينها عدم السماح بدخول المصالح الحكومية دون ارتداء الكمامة، كما تم التنسيق بين قوات الأمن والمحافظين لمتابعة سيارات الميكروباص والتأكد من ارتداء الركاب الكمامات وتوقيع غرامات فورية على غير الملتزمين حفاظًا على أرواح المواطنين.

■ بعد ارتفاع نسبة الإصابات.. هل هناك نية للغلق الجزئى؟

- الغلق الجزئى حاليًا صعب للغاية، لأنه يؤدى إلى توقف عجلة الإنتاج، ونعمل على خلق حالة من التوازن بين زيادة الحالات والإغلاق الكامل.

■ البعض يُطالب الحكومة بالغلق تخوفًا من زيادة الإصابات؟

- الغلق، حتى إذا كان جزئيًا، مكلف على الدولة للغاية، فلدينا عمالة غير منتظمة، وتجب مراعاة كل الفئات، كما أننا تأثرنا للغاية خلال الموجة الأولى بسبب الغلق، وعلى الرغم من ذلك التأثير فإن الرئيس عبدالفتاح السيسى مد فترة منحة العمالة غير المنتظمة لمساعدتهم.

وأناشد المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية تجنبًا للغلق الذى سيؤثر بالسلب على الجميع، والحكومة لا تريد اتخاذ قرار جزئى بالغلق ونسعى لتجنب اتخاذ هذا القرار.

■ هل المستشفيات مستعدة لاستقبال الإصابات المحتملة؟

- نسقنا مع كل المحافظين، وآخر لقاء جمعنى بهم كان نهاية الأسبوع الماضى بمشاركة وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، وزودنا المحافظات بكل الاحتياجات، وتم التشديد على المحافظين بعدم التهاون فى تنفيذ الإجراءات والقرارات التى تتخذها الدولة فى هذا الشأن، خاصة إلغاء كل الاحتفالات والتجمعات فى رأس السنة الجديدة.

وتتواصل الوزارة حاليًا مع «الداخلية» لزيادة وتكثيف الحملات على وسائل النقل للتأكد من التزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية الواقية، وفرض الغرامات على المخالفين لتلك التعليمات للحفاظ على سلامة وأمن المواطنين.

■ كيف تُقيم أداء المحليات خلال ٢٠٢٠؟

- المحليات تحسنت بشكل كبير، والأداء تغير بنسبة أكبر، ولدينا مجموعات عمل تعمل فى المحافظات وتتابع كل أعمال المحافظين، والجميع يسعى إلى إحداث نقلة نوعية فى الإدارة المحلية، وحاليًا نعد تقارير دورية عن نسب تنفيذ المشروعات فى المحافظات.

■ ما النسبة التقريبية لتنفيذ مشروعات الدولة؟

- مشروعات التنمية التى تشرف عليها وزارة التنمية المحلية تعمل وفقًا لجدول محدد وإطار زمنى معلوم لكل الجهات، وكل مشروع له معلومات تنفيذ وموعد بدء وتشغيل وانتهاء، ونسبة تنفيذ المشروعات مقبولة، ونطمح إلى المزيد خلال الفترة المقبلة.

■ كيف سيشعر المواطن بتحسن المحليات؟

- استطعنا خلال الفترة الماضية الوصول إلى بيوت كثيرة، ومبادرات رئيس الجمهورية كانت طوق النجاة الذى تعلق به المواطنون فى مختلف المحافظات، واستطعنا تحسين معيشة عدد كبير من الأهالى فى محافظات معدومة الخدمات، ونفذنا رصفًا لطرق وحسنّا شبكات المياه فى عدد كبير من المحافظات، ونستمر فى مواصلة أعمال التنمية وفق رؤية القيادة السياسية لتحسين معيشة المواطنين.

■ ما ضمانات وصول مبادرات الرئيس إلى مستحقيها؟

- نعمل بطريقة ممنهجة، ولدينا قواعد بيانات عن أحوال المواطنين، وقوائم بالمحافظات الفقيرة ونسب الفقر، ونعلم مدى احتياجات المواطنين، وننسق مع المحافظين بشأن تنفيذ الدعم والمبادرات لمستحقيها وفق نسب مشروعات معلومة.

■ ماذا تطلب من المحافظين فى العام الجديد؟

- أطالبهم بمواصلة العمل وتكثيف الجهود المبذولة لتحقيق رؤية الدولة نحو التنمية المستدامة، بجانب تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بإغلاق دور المناسبات وحظر إقامة سرادقات العزاء، فضلًا عن تجمعات الأفراح فى القاعات المغلقة مع التشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية.

■ ماذا عن استعدادات المحافظات للشتاء وتساقط الأمطار؟

- أشكر كل المحافظين على جهودهم فى مواجهة تقلبات الطقس الفترة الماضية، والمحافظات تعرضت لموجة من الطقس السيئ، ونجحت الأجهزة التنفيذية فى المحافظات بالتعامل الجيد مع تراكمات المياه، واستخدام المعدات المخصصة لشفط المياة والتخلص منها دون إعاقة الطريق وحركة المواصلات.

وأشكر كل فرد فى المحليات يعمل على تنفيذ رؤية الدولة، تحديدًا فى ملف الأمطار، والرئيس أشاد بدور المحليات والمحافظات فى التعامل مع الأزمة، ونعاهدكم على مواصلة العمل ورفع تراكمات المياه لضمان شتاء آمن.

■ أيام قليلة وتنتهى فترة التصالح فى مخالفات البناء.. هل هناك نية للمد مرة أخرى؟

- كانت الحكومة تعتزم عدم مد فترة التصالح فى مخالفات البناء، ولكن تم المد بناءً على طلبات الجمعيات الخيرية التى تساعد المخالفين وتدفع رسوم التصالح.

وكان هناك إلحاح شديد من قبل المحافظين لمد فترة التصالح فى مخالفات البناء لنهاية العام، وأتوقع عدم مد فترة التصالح مرة أخرى بعد نهاية العام.

■ ما الإجراءات التى ستُتخذ مع المخالفين؟

- هناك دراسات حاليًا تتم بالمشاركة مع وزارة الإسكان والمحافظين لأخذ إجراءات رادعة تجاه المخالفين الذين تخلفوا عن التصالح فى مخالفات البناء، وذلك حتى لا يتساوى من التزم بتقديم أوراق التصالح بمن تخلف.

وتم تكليف المحافظين فى آخر لقاء مع رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، بتقديم اقتراحات لمعاقبة المخالفين بصورة رادعة.

■ الرئيس كلف بإعداد اشتراطات للبناء.. هل تم التوصل لقرارات فى هذا الملف؟

- أعددنا اشتراطات بنائية وتم عرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورئيس الوزراء، ولكن الرئيس طلب بعض التعديلات عليها، كما طالب ببعض التسهيلات على المواطنين، وبالتالى تمت إعادة الاشتراطات البنائية مرة أخرى بالتنسيق مع الجامعات المصرية، بالإضافة إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإصدار الرخصة لتسهيل استخراج رخصة البناء إلى المواطن، وسيتم تنفيذها بعد موافقة الرئيس على الفور وستنال رضا المواطنين بالتأكيد.

■ ما أبرز ملامح تلك الاشتراطات؟

- توحيد مستوى الارتفاعات بكل محافظة، وستكون غالبًا ٤ أدوار، بالإضافة إلى الأرضى، مع وجود الجراجات، حيث تم تحديد كل ٩٠ مترًا لسيارة و١٥٠ مترًا سيارتين، كما سيكون هناك كود للجراجات.

ومن أهم ملامح الاشتراطات البنائية تقليل حجم «التجارى» بالأحياء، بالإضافة إلى اختصار الكثير من الإجراءات لإصدار رخصة البنا،ء حيث ستتولى الجامعات مسئولية حوكمة البناء.

■ هل هناك مناطق وأحياء سيتم وقف البناء فيها نهائيًا؟

- هذه النقطة ما زالت محل مناقشة والعرض على الرئيس السيسى، وفى حالة الموافقة على كل الاشتراطات البنائية، من الممكن وقف البناء فى بعض الأماكن نظرًا لتكدسها.

■ ماذا عن وضع الذين حصلوا على رخصة بناء قبل وقفه؟

- كل تلك الحالات تمت دراستها جيدًا، وهناك أوضاع قانونية مستقلة، والمواطن لن يتعرض لضرر أيًا كان نوعه.

■ أجريت جولات مفاجئة على الأحياء مؤخرًا.. هل هناك حركة محافظين محتملة؟

- ليس هناك أى علاقة، ولكن توجد شكاوى يتم عرضها علىّ سواء من الإعلام أو من الجهات الأخرى ويتم تجميعها، وبناءً عليها أزور الأحياء بشكل مفاجئ.

