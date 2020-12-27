فينيسيا تفعل نظامًا للحماية بسبب تحذيرات الفيضانات

قامت السلطات في مدينة فينيسيا (البندقية) الإيطالية الأحد بتفعيل نظام الحماية من الفيضانات المثير للجدل في المدينة مع ارتفاع منسوب مياه البحر.وكتب عمدة فينيسيا لويجي بروجنارو على تويتر أنه من المتوقع حدوث فيضانات بارتفاع 130 سنتيمترًا فوق مستويات المياه العادية صباح غد الإثنين.وأعلن بروجنارو عن أنه لمواجهة هذه الفيضانات سيتم تفعيل نظام الحماية من الفيضانات "موس" في المدينة.ويعتمد "موس" على نظام يتكون مما يقرب من 80 حاجزًا أصفر اللون عند ثلاثة روافد للبحيرة الرئيسية في المدينة.ومن المفترض أن تحجز هذه الحواجز المياه وتحمي المدينة، إلى جانب أشهر مواقعها، بما في ذلك ساحة القديس مارك.وتم تفعيل النظام لأول مرة فقط في وقت سابق من العام الجاري، عندما قام بحماية المدينة من الفيضانات في أكتوبر.ومع ذلك، في وقت سابق من الشهر الجاري، أدى التأخير في تفعيل النظام إلى غرق المدينة بسبب العواصف مرة أخرى.