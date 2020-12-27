«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي التفاح

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول التفاح مراعاتها، خلال شهر يناير.وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:أولا: أهم العمليات1- يتم تطعيم التفاح على الأصول المستخدمة أما بالقلم أو الكشط خلال شهرى يناير وفبراير.ثانيا: التسميد(عند بدء انتفاخ البراعم)أ- تحت نظام الرى بالغمر (التسميد يتم نثرا أسفل الأشجار)أقل من 3 سنوات 250 جم سلفات نشادر شجرة تقسم على عدد من الدفعاتمن 4 - 8 سنوات 750 جم سلفات نشادر شجرة تقسم على عدد من الدفعاتاكبر من 8 سنوات 1000 جم سلفات نشادر شجرة تقسم على عدد من الدفعاتب- تحت نظام الرى بالتنقيط (تسميد من خلال السمادة)اضف250جم نترات نشادر و125جم سلفات بوتاسيوم و25جم حمض فوسفوريك التسميد بالكميات السابقة مرتين اسبوعيا حتى تمام العقدفى حالة الاشجار الغير مثمرة يستمر التسميد حتى اخر مارس.ثالثا: برنامج الرىا- أراضى تروى بالغمررية غزيرة بعد السدة الشتوية فى بداية التزهير والنمو الخضرى ثم منع الرى اثناء فترة التزهير ( رى على الحامى عند الضرورة)ب- أراضى تروى بالتنقيطيبدا الرى عند انتفاخ البراعم ويراعى انتظام المواعيد وتقليل كميات المياة خلال فترة التزهيرعمر الشجرة بالسنوات 1-2 2 لترشجرةعمر الشجرة بالسنوات 2-3 4 لترشجرةعمر الشجرة بالسنوات 3-4 5 لترشجرةعمر الشجرة بالسنوات 5 فأكثر 6 لترشجرةرابعا: برنامج المكافحة1- يتوقع ظهور إصابة بالبياض الدقيقى والجرب وللوقاية استخدم كومولوسS بمعدل 300جم100 لتر ماء(فعال ضد البياض والجرب والاكاروسات) الرش 3-4 مرات كالتالى الاولى عند انتفاخ البراعم الثانية بعد العقد مباشرةالثالثة2- فى حالة ظهور الاصابة بالبياض او الجرب او كلاهما استخدم بيليز بمعدل 30جم100لتر ماء ثم اميستار بمعدل 45سم100لتر ماء3- مكافحة الحشرات خلال تلك الفترة يتم مكافحة حفار الساق استخدم اكتلك بمعدل 150سم100لتر ماء.