عهد جديد.. نواب «التنسيقية» لـ«الدستور»: الأولوية لقضايا وهموم المواطنين

استقبل المستشار محمود فوزى، أمين عام مجلس النواب، أمس الأول، نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فور وصولهم مقر المجلس لاستخراج كارنيهات العضوية للفصل التشريعى الثانى «٢٠٢١- ٢٠٢٦».وحرص نواب «التنسيقية» على الحضور بشكل جماعى لاستخراج كارنيهات المجلس، حيث تقدموا بطلب حول هذا الأمر إلى أمانة «النواب»، التى رأت عدم وجود مانع من حضورهم بشكل جماعى وإنهاء إجراءات استخراج الكارنيهات، خاصة أنهم نواب عن قائمة من أجل مصر، التى استخرج أعضاؤها الكارنيهات خلال الأيام الماضية.والتقت «الدستور» عددًا من نواب «التنسيقية»، خلال تسلمهم كارنيهات العضوية، حيث تحدثوا عن الملفات التى وضعوها على رأس أولوياتهم خلال الفصل التشريعى الجديد، والقضايا التى سيتبنونها تحت القبة وغيرها من التفاصيل.وأشاد النائب أحمد رمزى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالاستقبال الحافل الذى نظمته الأمانة العامة لمجلس النواب بقيادة المستشار محمود فوزى.وقال «رمزى» إن ملفى التعليم والصحة على رأس أولوياته تحت القبة، مشددًا على ضرورة توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على صحتهم فى الوقت الحالى، عبر الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مضيفًا أنه يعتزم تنفيذ حملات توعوية فى الملف.ورجح خالد بدوى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن يكون الفصل التشريعى الجديد مميزًا وفريدًا فى تاريخ الأمة المصرية، وقال: «سنكون نوابًا عن الشعب والأمة فى دورة برلمانية جديدة، نأمل فيها الخير والمودة للعباد، ونمارس فيها الديمقراطية الصحيحة».وقال النائب أحمد فتحى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المواطن دائمًا ينتظر ما يقدمه النواب على أرض الواقع، مضيفًا: «سنهتم بالقضايا التى تمس المواطنين، لنؤكد صحة قرار تمكين الشباب بمجلسى الشيوخ والنواب، ولدينا مسئولية كبيرة نسعى دائمًا لأن نكون على قدرها».وشددت النائبة مارسيل سمير، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب التجمع، على أن شباب «التنسيقية» يحرصون على إنجاح تجربتهم من خلال العمل الحقيقى على أرض الواقع، مشيرة إلى أن تجربة وصول الشباب للبرلمان تعتبر تحديًا كبيرًا ونجاحها نجاح لجيل كبير من الشباب، خاصة فى ظل سعيهم المستمر للوصول للمجالس النيابية.وقال عمرو يونس، عضو مجلس النواب عن «التنسيقية» إن ملف الرياضة بالمحافظات الحدودية على رأس أولويات عمله تحت قبة البرلمان، مضيفًا أنه يعتزم اتخاذ كل الإجراءات النيابية فى هذا الملف.وشدد على ضرورة الاهتمام بشباب المحافظات الحدودية، لأنهم كتلة عظيمة يمكن توظيفها لصالح الوطن، مشيرًا إلى ضرورة توجيه اهتمام خاص بالمحافظات الحدودية وسكانها من كل النواحى الرياضية والتعليمية وغيرهما، مشيدًا بالاستقبال الحافل الذى نظمته الأمانة العامة بمجلس النواب لهم.واعتبر النائب طارق الخولى، عضو «التنسيقية»، أن وصول ٢٨ نائبًا يمثلون «التنسيقية» إلى المجلس بداية جديدة لتحويل طموحاتهم وأفكارهم وبرامجهم لواقع عملى.وأضاف «الخولى»: «أجندتنا تتبنى معالجة التحديات التى تواجه المجتمع سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، مشددًا على أن «الشباب مهموم بقضايا وطنه ويواجه التحديات التى يتعرض لها».وكشفت مى كرم جبر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن أنها تعتزم فتح عدد من الملفات تحت القبة، أهمها خدمات الصرف الصحى فى القرى، وأداء قصور الثقافة بكل قرية باعتباره أمرًا مهمًا للوصول بالثقافة لكل النجوع بطريقة مجانية.وذكرت أن مشاكل الصحافة القومية على رأس أولوياتها تحت قبة البرلمان، مشددة على أنها ستبذل قصارى جهدها لتفعيل المادة ٦٩ من الدستور بإنشاء جهاز حماية الملكية الفكرية.وأشارت إلى أن ملف الثقافة والإبداع الفنى والفكرى ضمن أولوياتها أيضًا، على أن تعمل جاهدة لتقديم تشريع يزيد من مساحات الإبداع واستخدام كل الأدوات الرقابية فى هذا الصدد.وأكد النائب محمد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مجلس النواب فى الفصل التشريعى الثانى عليه مسئوليات كبيرة، من أجل تلبية طموحات الشعب المصرى «الذى منحنا أصواته فى ثقة نعتز بها جميعًا».وقال «عبدالعزيز»: «سنستكمل البنية التشريعية التى تتوافق مع دستور ٢٠١٤، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، قانون الإدارة المحلية الذى يجب التوافق حوله، من أجل مواجهة كل المشاكل التى تواجه المجتمع».وواصل: «بصفتى عضوًا بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، هناك ملف كامل سأطرحه فى هذا المجال من خلال رؤيتى، سواء داخل اللجنة المختصة، أو تحت قبة البرلمان، خاصة أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا فى مجال حقوق الإنسان، على كل المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية».وتابع: «على الرغم من جهودنا، نجد هجمة شرسة ضد مصر من خلال ادعاءات كاذبة مسيسة، لا بد من مجابهتها بالحوار والمنطق والأسانيد، لأننا لا يوجد لدينا ما نخفيه فى ملف حقوق الإنسان».وقالت الدكتورة غادة على، عضو «التنسيقية»، إن تمكين الشباب تحول إلى أفعال وليس مجرد أقوال، مضيفة أن الشباب لن يكونوا ديكورًا تحت قبة المجلس، وسيكون لهم دور حقيقى فى الحياة النيابية.وأشارت إلى أن تمثيل الشباب تحت قبة المجلس بالكيف وليس بالكم فقط، وهم يمثلون كل الأحزاب والاتجاهات السياسية، مشددة على أن وصولها البرلمان ممثلة للشباب، مسئولية وتكليف وتشريف أيضًا.وأضافت أن «الشباب سيكونون على قدر التحدى»، معتبرة أن التنوع السياسى الذى يشهده المجلس الجديد يعبر عن مصر الحديثة وعن برلمان بمفهوم جديد.وقال النائب أحمد زيدان، عضو مجلس النواب، إن تمثيل الشباب بالمجالس النيابية يعنى دعمًا حقيقيًا وتمكينًا لهذه الشريحة، وهو تحرك عملى وليس مجرد كلام مرسل.وأضاف أن شباب التنسيقية موجودون بقوة فى المجالس النيابية رغم تنوع أيديولوجياتهم السياسية، وتابع: «ستكون تجربة ملهمة فى ملف التشريع والرقابة، وستعكس أداءً برلمانيًّا متميزًا، خاصة أنها تضم كوادر ممثلين لكل الأحزاب والقوى السياسية بما يحقق المصلحة العليا للوطن».