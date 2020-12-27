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الأحد 27 ديسمبر 2020 الموافق 12 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

وفاة المصارع «برودي لي» عن عمر 41 عامًا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 08:34 م
برودي لي
برودي لي
إسلام جمال
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توفي بطل المصارعة «جوناثان هوبر» المعروف باسم برودي لي، حيث نشرت زوجته تحية مؤثرة على Instagram خبر الوفاة.

وكان الرياضي والمصارع البالغ من العمر 41 عامًا قد وافته المنية، حيث شاركت زوجة المصارع المحطمة «أماندا» تحديثًا على Instagram، حيث كشفت أنه توفي بسبب مشكلة بالرئة وليس كورونا.

وكتبت «اماندا» عبر حسابها: «مات أعز أصدقائي اليوم، لم أرغب أبدًا في كتابة هذه الكلمات، لكن قلبي محطم».

وقالت «اماندا» إنها كانت تتلقى الدعم من اتحاد المصارعة التابع له جوناثان، قائلة: «لقد ساعدني فريق AEW في إبقائي بخير أنا وأطفالى».

وكان هوبر معروفًا باسم Luke Harper عندما كان في WWE، حيث صارع العديد من المصارعين المشهورين.

«ترك هوبر» الشركة لينضم إلى منافسه AEW العام الماضي، فيما كان يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه بداية جديدة لمسيرته، وأشاد بعمله على نطاق واسع من قبل المشجعين والأقران على حد سواء.

كان حب جون لزوجته أماندا وأبنائه برودي ونولان واضحًا للكل، فهو من المصارعين الذىن يشاركون لحظات وأوقات العائلة.

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