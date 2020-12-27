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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الرئيس السيسى والعاهل الأردنى يبحثان هاتفيًا تطورات القضية الفلسطينية

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 08:13 م
الرئيس السيسي والعاهل
الرئيس السيسي والعاهل الأردنى
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تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من الملك عبدالله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال الهاتفي تناول التباحث حول آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية، خاصةً تطورات القضية الفلسطينية، فضلاً عن سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين.

وقد توافقت الرؤى خلال الاتصال نحو أهمية تكثيف العمل علي المستويين الإقليمي والدولي لحلحلة الموقف الراهن بخصوص عملية السلام في الشرق الأوسط ودفع الجهود لاستئناف مسار المفاوضات، وذلك بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.

وأكد الزعيمان خلال الاتصال الحرص على تعزيز العلاقات الاستراتيجية والروابط التاريخية التي تجمع بين الشعبين والبلدين الشقيقين، بالإضافة إلى مواصلة التنسيق والتشاور بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في ضوء ما يجمعهما من توافق في الرؤى والمصالح.

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